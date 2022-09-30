姊要為溺斃弟「把書讀回來」 溪州公所開教育專戶10月截止

彰化縣溪州鄉清寒陳姓小二學童本（9）月22日被水沖走不幸溺斃，大他兩歲的姊姊發願「弟弟沒讀完的書，我幫他讀回來。」令聽聞者揪心，截至今天約15萬元善款湧入溪州鄉公所，鄉公所預定10月31日關閉捐款帳戶，未來陳姓學童的意外險理賠金可能匯入捐款帳戶，一起扶助陳童的姊姊長大。

溪州鄉公所今天指出，陳童與姊姊的父母離異，父親白天外出工作，小姊弟由祖父照顧，一家人同住，陳童本月22日下午放學後到莿仔埤圳砲兵紀念公園，從此失蹤，警消接獲報案搜尋，8小時後在5公里以外的下游莿仔埤圳第三水閘門找到，明顯死亡。

陳童身後事由親屬處理，縣政府教育處和社會處都派員關懷，並引入社會資源協助，目前陳家生活沒問題，因陳童的姊姊說「弟弟沒讀完的書，我幫他讀回來。」縣政府、鄉公所、大庄村辦公室及社福團體人員聽了為之動容，社會大眾獲悉後，紛紛捐款協助陳童的姊姊。

鄉公所成立專戶接受捐款，目前累積約15萬元，陳童的意外險理賠金可能由縣政府、學校研商後匯入專戶作為陳童姊姊的教育生活費，並認為陳童如身後有知，應該會同意照顧疼愛他的姊姊。未來專戶經費運用將由學校、鄉公所、大庄辦公室討論，以扶助姊姊教育為原則來支用。