快訊

直播／今本土新增43280例、50例死亡 225例境外移入

中重症增149例！2歲女童確診5周後「嘔吐草莓舌」引發MIS-C

直播／首份台灣人觀點美食評鑑！第二屆「500盤」榜單公布

聽新聞
test
0:00 / 0:00

姊要為溺斃弟「把書讀回來」 溪州公所開教育專戶10月截止

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣溪州鄉公所為清寒陳童的姊姊成立教育專戶。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪州鄉公所為清寒陳童的姊姊成立教育專戶。記者簡慧珍／攝影

彰化縣溪州鄉清寒陳姓小二學童本（9）月22日被水沖走不幸溺斃，大他兩歲的姊姊發願「弟弟沒讀完的書，我幫他讀回來。」令聽聞者揪心，截至今天約15萬元善款湧入溪州鄉公所，鄉公所預定10月31日關閉捐款帳戶，未來陳姓學童的意外險理賠金可能匯入捐款帳戶，一起扶助陳童的姊姊長大。

溪州鄉公所今天指出，陳童與姊姊的父母離異，父親白天外出工作，小姊弟由祖父照顧，一家人同住，陳童本月22日下午放學後到莿仔埤圳砲兵紀念公園，從此失蹤，警消接獲報案搜尋，8小時後在5公里以外的下游莿仔埤圳第三水閘門找到，明顯死亡。

陳童身後事由親屬處理，縣政府教育處和社會處都派員關懷，並引入社會資源協助，目前陳家生活沒問題，因陳童的姊姊說「弟弟沒讀完的書，我幫他讀回來。」縣政府、鄉公所、大庄村辦公室及社福團體人員聽了為之動容，社會大眾獲悉後，紛紛捐款協助陳童的姊姊。

鄉公所成立專戶接受捐款，目前累積約15萬元，陳童的意外險理賠金可能由縣政府、學校研商後匯入專戶作為陳童姊姊的教育生活費，並認為陳童如身後有知，應該會同意照顧疼愛他的姊姊。未來專戶經費運用將由學校、鄉公所、大庄辦公室討論，以扶助姊姊教育為原則來支用。

捐款

延伸閱讀

家境清寒小二男童疑因抓魚落水喪生 鄉公所免費處理後事

桃園四稜溫泉野溪泡泉意外 楊梅男清潔隊員溺斃

秋節前傳悲劇 84歲老婦溺斃布袋鎮魚塭

影／1男1女墾丁浮潛溺斃 遊客見不對勁下水搶救晚一步

相關新聞

彰南今午無預警跳電13萬戶受影響 工廠業者叫苦

彰化縣員林以南的鄉鎮上午約11點20分大規模跳電，13萬多戶受影響。剛跳電時，餐飲類營業場所業者大驚，擔心中午沒電加熱餐...

南投市三角公園驗收又受損 縣議員要求廠商維護

南投縣政府執行「南投縣城鎮之心」，整修南投市仁壽、中山等八處公園，但部分設施驗收不到一年，就拉起封鎖線。縣議員賴燕雪認為...

姊要為溺斃弟「把書讀回來」 溪州公所開教育專戶10月截止

彰化縣溪州鄉清寒陳姓小二學童本（9）月22日被水沖走不幸溺斃，大他兩歲的姊姊發願「弟弟沒讀完的書，我幫他讀回來。」令聽聞...

台中太平人引頸期待40年！太平市民大道第二期通車

台中市太平區市民大道全長2.7公里，太平區居民引領期待40年終於開通，第二期工程今天通車，連結台74線中彰快速道路與市區...

供電系統出問題 彰化北斗、二林等5鄉鎮13萬戶突然停電

彰化今天上午11點半左右，有許多南彰化鄉親在網路社群反映不知為何家裡突然停電，對此台電彰化營業處表示，因5所變電所受影響...

彰化難吸高科技 縣長吐辛酸

彰化縣傳產多，綠營議員昨質疑，縣府對高科技廠商招商不力，才導致年輕人低薪、外流等問題。縣長王惠美說，彰化欠缺工業用地與水...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。