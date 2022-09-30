台中太平人引頸期待40年！太平市民大道第二期通車

台中市太平區市民大道全長2.7公里，太平區居民引領期待40年終於開通，第二期工程今天通車，連結台74線中彰快速道路與市區道路，紓解交通，市長盧秀燕到場主持通車祈福典禮，並與市民開心地共同見證道路通車並打卡。

盧秀燕說，太平一定要有一條市民大道才會發展、繁榮，太平早期沒有都市計畫，要做一條大道不容易，等40年，一直到前市長胡志強開通第一期，她上任後，誓言這條路一定要打通，但因經費龐大，開闢約需14億6810萬元，其中用地取得部分共計13億6820萬元，且有99名土地所有權人需協調。

盧強調，在市府積極努力溝通下，感謝99名土地所有權人同意將產權轉移給市府，也感謝周邊居民配合與體諒，台中市政府編列14億元，感謝在地議員不分藍綠支持，去年開工，今天順利完工通車。

盧秀燕說，太平人口密集，現有道路多為早期規劃，路寬較為不足，加上縣市合併與台74號快速道路完工通車，為本區域帶來許多商機，加速地方發展，地方繁榮也為交通路網帶來衝擊，目前上下班尖峰時段，大多出現壅塞狀況，無貫穿南北的道路紓解車流造成壅塞。

建設局長陳大田說，太平市民大道規劃分為三期執行，第一期已於2015年1月通車，目前完成的第二期工程經市府嚴謹的專業勘查及符合道路交通相關規定下，今天開放通車。市府今日也邀請附近居民共同見證通車儀式，打造「富市臺中、新好建設」願景，營造完善的用路環境。

陳大田指出，新闢道路採雙向四車道設計，道路兩側排水系統能有效蒐集路面雨水，而人行道之無障礙斜坡道設計可營造人本友善的通行環境，提供所有用路人更安全舒適的道路品質。