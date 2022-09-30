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彰南今午無預警跳電13萬戶受影響 工廠業者叫苦

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣溪州鄉忽然跳電，家家戶戶室外黑漆漆。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪州鄉忽然跳電，家家戶戶室外黑漆漆。記者簡慧珍／攝影

彰化縣員林以南的鄉鎮上午約11點20分大規模跳電，13萬多戶受影響。剛跳電時，餐飲類營業場所業者大驚，擔心中午沒電加熱餐點，家庭主婦也擔心已下鍋的白米煮不熟，有些地區在跳電7分鐘後陸續恢復供電，北斗鎮過了11點半還仍停電，許多工廠叫苦連天。

溪湖、北斗、竹塘、埔鹽、溪州、草湖、二林等鄉鎮上午約11點20分起跳電，許多民眾驚呼「怎麼停電了？」電力7分鐘過後恢復，但已讓用電戶心驚膽跳，很多民眾認為跳電不應該變成台灣常態，政府應檢討能源配比政策。

台電彰化營業處處長陳据湖說，上游變電所跳脫影響5個變電所供電，工程人員已全力搶修，南彰陸續恢復供電。陳据湖並未說明「上游」是哪個地方的變電所及何種零組件或開關跳脫。

據了解，芳苑鄉在半個月前也跳電，王功老街餐廳中午摸黑開店，抱怨不已。今天停電北斗鎮超過10分鐘，許多工廠老闆叫苦不迭，抱怨「暫時」停電復電會損傷小型家電用品，何況是生產現場的大型機械，精工類產品製造一半忽然停止，線上這種產品已留下暫停刻痕，只有報廢，業者損失求償無門，真是倒楣。

停電 餐廳

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