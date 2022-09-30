彰化難吸高科技 縣長吐辛酸

彰化縣傳產多，綠營議員昨質疑，縣府對高科技廠商招商不力，才導致年輕人低薪、外流等問題。縣長王惠美說，彰化欠缺工業用地與水資源，才無法吸引高科技產業，縣府招商超過9千億元，並帶頭號召上百家企業為員工加薪。

彰化縣議會質詢聚焦產業問題，彰化傳產多、利潤低，薪資偏低。議員李成濟說，彰化縣因為沒有高科技廠商前來設廠，外商對彰化也沒有信心，才造成低薪及人口外流。議員黃千宴說，彰化薪資今年已進步1名，要求加強招商，留住年輕人。

王惠美說，縣府協助中小企業升級，給予相關補助；縣府帶頭加薪，臨時人員薪水從約2.5萬餘元拉高到2.7萬元，縣府成立的就業媒合平台，規定薪資要達到2.7萬元以上，才協助媒合，號召上百家企業加薪。

縣府表示，彰化招商有成，迄今已達9千億投資。針對議員質詢沒有高科技廠商來彰化設廠，王惠美說，中科二林園區的核准權在中央，縣府會轉達地方心聲；二林精密園區仍卡在中央，希望能加速審查，讓彰化有更多土地招商。

王強調，彰化不是沒有高科技廠商來，只是沒法引進晶體、半導體等業者，主要是環評過程中，彰化水資源不足，無法引進高耗水的產業進駐。