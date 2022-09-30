水湳轉運中心衝擊交通？藍綠交鋒

台中市水湳轉運中心日前動工，議員擔心，此處緊鄰中清交流道，不分平假日都塞車，未來國道客運集中在此，就怕塞上加塞。交通局長葉昭甫說，目前規劃國道客運42席、市區公車12席，已是國內單棟最大轉運中心，未來還有二期擴建，加上預留國道連通道，可改善塞車夢魘。

民進黨議員曾朝榮說，水湳轉運中心在前市長林佳龍任內，規畫地上7層、地下4層方案，國道1號、台74線有連通道直通，總經費39億元；現在盧市長改為地上4層、地下3層，還沒有連通道，只怕會讓中清路塞車更嚴重，盼市府三思改善。

國民黨議員陳成添說，林市府提出的是初步構想，未通過都審、沒請建照，更沒編預算，盧市府規畫、發包到開工，原本他也擔心塞車變嚴重，但市府已預留銜接國道的專用道，只盼早日完工，可紓解交通瓶頸。

葉昭甫說，轉運中心預留連通道，可銜接國道1號、捷運與人行通道，人車交通更順暢，未來串連國道後，客運車不必再上下中清交流道，可透過專用道銜接進入轉運中心，減少平面道路車流，可改善當地交通問題。

市府表示，水湳轉運中心歷經3任市長規畫，打造複合式客運城，預留42席國道、12席公車月台，屋頂採取全太陽能板設計，還有膠囊式司機休息室內，預計2026年完工，還有2期擴建計畫，將打造商辦大樓；台中規畫4座轉運中心，豐原中心已啟用，台中、水湳中心已開工，烏日規畫中。