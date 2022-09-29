彰化永靖成美藝廊回饋鄉里 場地免費申請明年展覽

彰化縣永靖鄉鄉民藝廊過去20多年參觀人數累計16萬人次，頂新和德文教基金會擴大回饋面向，鄉民藝廊升級成美藝廊，即日起到10月30日開放免費申請2023年展覽，期許成美藝廊成為南彰化藝文創作及欣賞的交流平台。

頂新和德文教基金會執行長蕭巧怡說，基金會創辦人魏應充為讓故鄉永靖能獲得藝術美學滋養，保留辦公大樓的一樓舉辦藝文展覽，早期取名鄉民藝廊，後期改名成美藝廊，20多年累計觀展人次多達16萬。