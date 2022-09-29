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彰化永靖成美藝廊回饋鄉里 場地免費申請明年展覽

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
羅黏香布袋戲香偶頭詮釋傳統工藝文美。圖／頂新和德文教基金會提供
羅黏香布袋戲香偶頭詮釋傳統工藝文美。圖／頂新和德文教基金會提供

彰化縣永靖鄉鄉民藝廊過去20多年參觀人數累計16萬人次，頂新和德文教基金會擴大回饋面向，鄉民藝廊升級成美藝廊，即日起到10月30日開放免費申請2023年展覽，期許成美藝廊成為南彰化藝文創作及欣賞的交流平台。

頂新和德文教基金會執行長蕭巧怡說，基金會創辦人魏應充為讓故鄉永靖能獲得藝術美學滋養，保留辦公大樓的一樓舉辦藝文展覽，早期取名鄉民藝廊，後期改名成美藝廊，20多年累計觀展人次多達16萬。

她表示，在保存台灣珍貴文化資產的路上，成美藝廊不缺席，以2020為例，成美藝廊辦理兩個月「羅黏香藝文化展」，工藝師施建宏用楠木粉做黏劑，添加檜木屑粉或檀香粉末，製成香包或揉捏成團，經過壓模、陰乾、打石灰粉底、彩繪上色、裝飾等工序製作布袋戲「香偶頭」，讓民眾了解這項近乎失傳的傳統技藝。

鹿港鎮「東泰工藝社」工藝家施建宏在成美藝廊展出「羅黏香藝文化展」。圖／頂新和德文教基金會提供
鹿港鎮「東泰工藝社」工藝家施建宏在成美藝廊展出「羅黏香藝文化展」。圖／頂新和德文教基金會提供

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