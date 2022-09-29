台中水湳轉運中心紓解中清路交通瓶頸？藍綠交鋒

台中市水湳轉運中心日前開工，但針對量體問題、是否紓解中清路大塞車，藍綠交鋒。民進黨議員曾朝榮批盧市府經費不變但量體變小，尤其中清路塞車最嚴重，日後可能塞上加塞。國民黨議員陳成添則反駁，轉運中心有銜接國道一號的預留道，42席國道、12席公車，還有二期工程，是全國單棟最大的轉運中心。

民進黨議員曾朝榮說水湳轉運中心2017年提出地上7層、地下4層樓的方案，經費一樣39億，但盧市府卻縮小量體改為地上4層、地下3層；另林佳龍任內設計，從國道一號、74號轉可直接開進轉運中心，不必下中清路。盧市府的規劃設計，會讓北屯人的噩夢加深，中清路塞更嚴重。

曾朝榮說，大型公共建設是百年的大業，面對現況中清路車潮嚴重打結，水湳轉運中心的工程不但延宕，還改得更糟，請市長好好思考。

國民黨議員陳成添說，林佳龍2017年提出的只是初步構想，未完成都市設計審議及建照申請，更未完成工程預算編列事宜。盧市府接手規劃設計、招標發包到開工，盧市府實際動工才是務實的。另交通局也預留銜接國道的專用道，不用下平面道路，未來中清路的交通應可紓解，解決台中最大交通瓶頸。

交通局長葉昭甫說，市長盧秀燕上任後，為了轉運中心能開工，盡速調整內容、完成設計及通過相關審議，並爭取工程經費。目前量體可提供42席國道客運月台，12席市區公車月台，符合現況需求，另考量捷運路網推動，搭配機場捷運（橘線）計畫，轉運中心地下樓層預留連通介面，方便轉乘。