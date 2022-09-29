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台中水湳轉運中心紓解中清路交通瓶頸？藍綠交鋒

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市國道一號大雅交流附近的中清路，一直是塞車熱點。圖／台中市政提供
台中市國道一號大雅交流附近的中清路，一直是塞車熱點。圖／台中市政提供

台中市水湳轉運中心日前開工，但針對量體問題、是否紓解中清路大塞車，藍綠交鋒。民進黨議員曾朝榮批盧市府經費不變但量體變小，尤其中清路塞車最嚴重，日後可能塞上加塞。國民黨議員陳成添則反駁，轉運中心有銜接國道一號的預留道，42席國道、12席公車，還有二期工程，是全國單棟最大的轉運中心。

民進黨議員曾朝榮說水湳轉運中心2017年提出地上7層、地下4層樓的方案，經費一樣39億，但盧市府卻縮小量體改為地上4層、地下3層；另林佳龍任內設計，從國道一號、74號轉可直接開進轉運中心，不必下中清路。盧市府的規劃設計，會讓北屯人的噩夢加深，中清路塞更嚴重。

曾朝榮說，大型公共建設是百年的大業，面對現況中清路車潮嚴重打結，水湳轉運中心的工程不但延宕，還改得更糟，請市長好好思考。

國民黨議員陳成添說，林佳龍2017年提出的只是初步構想，未完成都市設計審議及建照申請，更未完成工程預算編列事宜。盧市府接手規劃設計、招標發包到開工，盧市府實際動工才是務實的。另交通局也預留銜接國道的專用道，不用下平面道路，未來中清路的交通應可紓解，解決台中最大交通瓶頸。

交通局長葉昭甫說，市長盧秀燕上任後，為了轉運中心能開工，盡速調整內容、完成設計及通過相關審議，並爭取工程經費。目前量體可提供42席國道客運月台，12席市區公車月台，符合現況需求，另考量捷運路網推動，搭配機場捷運（橘線）計畫，轉運中心地下樓層預留連通介面，方便轉乘。

台中水湳轉運中心9月5日舉行動土典禮，工程經費39億元，預定2026年完工，興建地上4層地下3層，兼顧公共運輸轉乘、停車及商業能的多功能建築，有614汽車、1253席機車及604席自行車停車空間。

台中市議員曾朝榮指出，目前水湳轉運中心的量體可能很快不敷使用，市府應好好思考。記者陳秋雲／攝影
台中市議員曾朝榮指出，目前水湳轉運中心的量體可能很快不敷使用，市府應好好思考。記者陳秋雲／攝影
台中市議員陳成添指出，水湳轉運中心可紓解中清路大塞車的困境。記者陳秋雲／攝影
台中市議員陳成添指出，水湳轉運中心可紓解中清路大塞車的困境。記者陳秋雲／攝影

國道客運 議員

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