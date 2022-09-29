蜜蜂貴蜂箱頻遭竊 彰化蜂農歎害死上萬小生命

今年很多蜂箱不翼而飛，農委會近日函知各縣市基層農會呼籲農民不要購買來路不明的蜂箱，彰化縣是全台第三養蜂大縣，蜂農指出，偷蜂箱有兩個原因，但被偷的蜜蜂結局只有一個，就是很快死亡，養蜂場幾乎加裝無線監視器防盜，降低失竊率。

農委會根據台灣養蜂協會9月轉來的蜂農反映，今年經常發生蜂箱遭竊，有農民無法交代所購買蜂箱的來源。農委會通知縣市政府及農業合作社等單位，加強宣導農民勿購買來路不明的蜂箱以免造成蜂農損失並觸法。

彰化縣社頭鄉蜂農蕭家宏今天表示，偷蜂箱有兩個動機，一是為了給溫網室蔬果授粉，第二是想養蜜蜂，偷竊原因就是不想花錢，偷來的「免錢」，所以偷蜂箱的事不分季節，蜂農會裝置無線監視器防盜。

蕭家宏說，氣候變遷加上農藥，蜜蜂越來越不好養，一個蜂箱裡面住2至3萬隻蜜蜂，售價7千至8千元，「不想花錢買，用偷的最快。」就有一箱蜜蜂，但蜜蜂不好養，偷來的沒技術養殖，蜜蜂活不長久。

「沒經驗的養不起來。」梁姓蜂農說，偷蜂箱授粉，溫網室面積1至3分地，花粉量不夠長期餵養一箱蜂，通常蜜蜂1個月死亡，授完粉放在戶外，蜜蜂會活久一點，如果附近沒足夠花粉或農田噴灑農藥，數萬隻蜜蜂仍很快集體死亡。

梁姓蜂農表示，蜂農不會競爭到偷對手的蜂箱，會下手的都是外行人，台灣即將進入秋冬季節，開花植物少，養蜂人家根據經驗餵食糖水，不能每天餵，餵食適量以維持蜜蜂活力，沒經驗、沒技術的人偷盜蜂箱只會造成蜜蜂死亡。

蕭家宏的蜂箱搬到南投縣信義鄉，他說，蜂農像游牧民族，會依季節找合適的地方養蜂，如果有地方不安全，蜂農明年換地方，到目前為止，彰化縣和他養蜂的信義鄉沒傳出蜂箱失竊，可能發生在溫網室較多的地方。

台灣五個養蜂大縣依序是台南、嘉義、彰化、台中、高雄，彰化縣政府農業處統計，彰化市、員林市、社頭鄉、二水鄉、鹿港鎮等5鄉鎮市成立養蜂產銷班，班員合計70戶，沒加入養蜂產銷班的蜂農有106戶，飼養蜂箱共約1萬1200箱，年產量約39萬公斤。