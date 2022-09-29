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武界奧萬大單車挑戰賽12月登場 沿途風景壯麗

中央社／ 南投縣29日電

武界奧萬大追楓自行車挑戰賽12月首次登場，途經海拔最高達1311公尺，活動代言人魏華萱說，路線難度3.5到4顆星，歡迎欣賞沿途壯麗美景，邊騎邊拍照，以挑戰自我完賽為目標。

南投縣政府、林務局南投林區管理處主辦「武界奧萬大追楓自行車挑戰賽」12月4日登場，縣府今天對外宣傳，邀竹山女兒、「單車女神」魏華萱擔任活動代言人，路線從日月潭出發，經武界部落抵達奧萬大國家森林遊樂區，全長65公里，爬升海拔最高達1311公尺。

南投縣副縣長陳正昇出席致詞表示，近年自行車運動風氣興盛，縣府長期推動在地自行車活動，包含連續舉辦多年且高知名度的武嶺自行車挑戰賽、塔塔加自行車挑戰賽、以竹山紫南宮為特色的紫南宮環縣99.9公里自行車挑戰賽等，縣府今年推陳出新，以有「上帝的調色盤」美稱的仁愛鄉武界部落規劃一條全新路線。

陳正昇說，騎士從日月潭向山行政暨遊客中心出發，途經環潭公路、卓社隧道、武界部落、曲冰考古遺址等，最後抵達以楓葉聞名的奧萬大國家森林遊樂區，途中設有騎士補給站、路線告示牌、交通疏導安全維護，讓騎士有最棒參加體驗。

自行車 奧萬大 武界部落

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