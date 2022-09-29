曾接洽台積電來彰化卻因缺水告吹 王惠美吐露辛酸

彰化「薪酸」問題出在那裡？民進黨縣議員李成濟今天質詢時，認為是縣府對於高科技廠商招商不力，年輕人才因低薪及工作機會低才外流，縣長王惠美反駁，彰化欠缺工業用地及水資源，才是無法吸引高科技廠商的主要原因，當年也曾接洽台積電來彰化設廠，就是因為水資源不足才告吹。

縣議員黃千宴在質詢時表示，彰化縣已經連續多年都是全台各縣市最低薪，今年總算進步了一名，要求縣府加強招商，避免因低薪造成年輕人外流。

縣長王惠美答覆表示，彰化過去傳統產業佔多數，利潤較低，縣府因此每年協助縣內中小企業產業升級，並給予相關的補助。另外，縣府帶頭加薪，將臨時人員薪水從約25250元拉到27000元，縣府並成立的就業媒合平台，也規範薪資要達到27000元以上，才會協助廠商人才媒合，並號召上百家企業一起為員工加薪。

王惠美指出，縣府招商有成，近年已達9千億以上進來彰化，包含高科技、電動巴士等，最近又有一家上市櫃公司願意投資100億，中友百貨也從原本投資25億加碼到43億，陸續一直還有產業進駐彰化；縣府為了把青年留在彰化，辦理青年圓夢計畫，提供最高30萬元創業補助，青農也從800多位上升到2000多位，讓彰化農業更加有活力，並將閒置空間打造成如卦山村、鹿港和興等青創基地，讓更多青年再進駐。

不過，民進黨縣議員李成濟卻指出，彰化縣因為沒有高科技廠商前來設廠，外商對彰化也沒有信心，才造成低薪及人口外流。

王惠美則回應說，對於李成濟議員提到沒有高科技廠商願意前來彰化設廠的問題，二林中科的核准權力通通都是在中央，縣府會轉達給二林中科，希望更用心來招商，也請議員如果升到立委等級，可以直接向二林中科做相關的質詢，同時也要請縣籍立委繼續協助爭取目前仍卡在中央的二林精密園區，有更多的土地，做更大的招商。

王惠美說，其實議員不知道的是，彰化不是沒有高科技廠商進來，像有電動巴士原本預計投資20億，現在提高到75億，請議員不要一竿子打翻一船人。至於彰化縣沒辦法引進晶體、半導體等高科技廠商，主要是環評過程中，提到彰化水資源不足，之前有接洽過台積電，也是因水資源不足問題，後來有考慮以大肚攔河堰來供應，但在環團抗爭後就終止了，因此沒辦法招來耗水能較高的高科技公司進駐。