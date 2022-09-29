南投敬老愛心卡擴大使用範圍 老人家搭計程車更方便

南投縣敬老愛心卡12月1日擴大可搭計程車，縣議員王秋淑、陳翰立今天質詢，民進黨南投縣長參選人蔡培慧提出敬老愛心卡可繳納健保費，希望縣府能跟進實施。南投縣長林明溱認為，敬老愛心卡用於其他用途，會造成預算暴增，是否擴大愛心卡使用範圍，應實施一段時間再檢討評估。

王秋淑說，敬老愛心卡每月有1000元額度，但她到許多長照站、老人會瞭解，很多老人都沒有使用、甚至沒領敬老卡。縣府要照顧老人，就應該減少限制，搭計程車限制每次使用85元、每天最多170元。也有老人反映，敬老愛心卡沒使用，錢也沒辦法領回，沒有作用。

陳翰立說，縣府編列1000元額度，是希望老人家使用，如果沒有用完，應該可以累積到下個月，不要「有福利又怕人家用」。蔡培慧提出老人愛心卡可用於計程車，縣府既然跟進，應該取消限制。

林明溱說，敬老卡用於計程車有的縣市每天額度50元，南投縣是85元，他認為100元比較合適。他強調，敬老愛心卡開放計程車使用，是縣府經過三年努力，和台中、南投計程車業者協調，最近台中市七大計程車隊願意配合，才在12月上路，蔡培慧只有動嘴，根本沒幫忙。

陳翰立說，蔡培慧提出政見，敬老愛心卡如果不用於搭車，可用於繳納健保卡，縣長即將卸任，希望能跟進，可用於繳納健保費，留下德政。