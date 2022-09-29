台中外埔水美活動中心老舊 補強、防水與無障礙電梯 明天完工

台中市外埔水美里長者多，市議員吳敏濟提案並爭取經費，補強社區活動中心及增設無障礙電梯與屋頂防水，社會局獲衛福部補助，加上自編部分經費共908萬，4月底發包動工，明天將完工，近期可啟用，吳敏濟今天邀社會局等單位人員現勘，長輩與居民說，已迫不及待想來此活動中心辦活動。

吳敏濟指出，水美是外埔區第三大里，近4000人，65歲以上有600人，佔比15%，幾年前許多長輩向他反映，要到2樓參加活動，爬樓梯常是步履維艱，相當費力，他在議會提案，並邀社會局副局長等單位人員現勘，此棟建物興建於1983年，耐震係數太低，屋頂梯間已裂損，無法有效承受側力，樓板與牆面也多處裂縫、滲水及脫漆，經數年努力終於向市府爭取到908萬經費整建並增設無障礙電梯。

中市社會局副局長陳坤皇表示，感謝吳敏濟議員提案並爭取整建水美社區活動中心，讓長者能有一個安全活動的空間，市府也持續努力籌措經費，今年獲衛生福利部補助款，加上中市自編部分經費，總經費約908萬元，委由外埔區公所發包動工。

外埔區公所主秘白植杰表示，水美社區活動中心整建工程今年4月動工，工程內容包含耐震補強、屋頂防水，以及無障礙電梯與廁所等設施，預計明天完工。

水美里長陳俊樑表示，感謝吳敏濟議員幫忙爭取整建活動中心，尤其是增設無障礙電梯，對老人家或行動不便者是一大福音，很多長者都非常謝謝吳議員，也迫不急待想要來使用看看。