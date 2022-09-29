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福田二街打通 2地主種福田捐地開路 省公帑3.85億

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市南區福田二街打通，市長盧秀燕感謝兩位地主提供道路用地，順利通車。圖／台中市建設局提供
台中市南區福田二街打通，市長盧秀燕感謝兩位地主提供道路用地，順利通車。圖／台中市建設局提供

台中市南區福田二街打通工程長278公尺，地方鄉親等了10幾年，今天終於通車，串聯文心南路及光明路，優化樹義里周邊交通路網。市長盧秀燕特別感謝郭姓、陳賴姓兩位地主，無償提供土地開闢道路，節省用地費約3億8560萬元，這條路僅斥資2025萬元打通。

市長盧秀燕說，台中這幾天喜事連連，西屯區市政路延伸至工業區的工程昨天開工，南區福田二街打通，串聯文心南路及光明路，短短不到300公尺，跨越南區、烏日、大里區。

建設局長陳大田說，福田二街是樹義里重要東西向交通要道，多年來因土地經費龐大，僅剩福田路至樹義五巷137弄尚未打通，兩位地主無私無償提供用地，讓市府完成打通福田二街的最後一哩路。

福田二街總長度約278公尺、寬度15公尺，原本是塊農田，市府編列道路經費2025萬元。去年10月底動工，今年9月完工，今天舉行通車，讓南區往烏日區、大里區多了一條替代道路，同時解決附近排水問題。

今日完工祈福典禮，盧市長、市議員李中、羅廷瑋、邱素貞、鄭功進、何敏誠、立委黃國書代表；建設局長陳大田、水利局長范世億、交通局長葉昭甫、南區區長陳佩玉及多位在地里鄰長出席。

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