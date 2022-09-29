聽新聞
test
0:00 / 0:00
福田二街打通 2地主種福田捐地開路 省公帑3.85億
台中市南區福田二街打通工程長278公尺，地方鄉親等了10幾年，今天終於通車，串聯文心南路及光明路，優化樹義里周邊交通路網。市長盧秀燕特別感謝郭姓、陳賴姓兩位地主，無償提供土地開闢道路，節省用地費約3億8560萬元，這條路僅斥資2025萬元打通。
市長盧秀燕說，台中這幾天喜事連連，西屯區市政路延伸至工業區的工程昨天開工，南區福田二街打通，串聯文心南路及光明路，短短不到300公尺，跨越南區、烏日、大里區。
建設局長陳大田說，福田二街是樹義里重要東西向交通要道，多年來因土地經費龐大，僅剩福田路至樹義五巷137弄尚未打通，兩位地主無私無償提供用地，讓市府完成打通福田二街的最後一哩路。
福田二街總長度約278公尺、寬度15公尺，原本是塊農田，市府編列道路經費2025萬元。去年10月底動工，今年9月完工，今天舉行通車，讓南區往烏日區、大里區多了一條替代道路，同時解決附近排水問題。
今日完工祈福典禮，盧市長、市議員李中、羅廷瑋、邱素貞、鄭功進、何敏誠、立委黃國書代表；建設局長陳大田、水利局長范世億、交通局長葉昭甫、南區區長陳佩玉及多位在地里鄰長出席。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言