迎接秋冬境外空汙季 中市環局10月啟動半年專案稽查

每年秋、冬因鋒面影響，境外汙染移入，全台進入空汙季。台中市環保局10月將啟動為期半年的空汙季專案稽查行動，環保局長陳宏益說，空汙季專案聯合稽查從2019年至今已執行逾100次稽查行動，共查獲37件違反空汙法，共罰553萬元。他說，整體查核合格率逐年提升，專案稽查提高業者落實相關防制措施。

陳宏益說，市長盧秀燕上任後，執行「藍天白雲行動計畫」改善空品。依環保署資料顯示，今年空品不良日(AQI＞100)到9月20日累積10天，較去年同期19天少9天；比2019年同期28天降低18天。

環保局強調，環保署2020年6月10日修正發布「公私場所固定汙染源違反空氣汙染防制法應處罰鍰額度裁罰準則」在空汙季、空品不良區加重空汙狀況及繞流偷排等違法行為，依影響程度加重計算裁罰金額，最高可處2000萬罰鍰。

環保局説明，空汙季期間環保局除藉雲端影像智慧辨識平台監控汙染排放，另加強稽查固定汙染源，呼籲業者響應市府各項管制作為。