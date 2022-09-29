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彰化之光！ 傳統木雕藝師黃紗榮獲民俗工藝獎

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣長王惠美頒獎表揚黃紗榮藝師，稱讚他的彰化之光。圖／彰化縣政府提供
彰化縣長王惠美頒獎表揚黃紗榮藝師，稱讚他的彰化之光。圖／彰化縣政府提供

67歲的彰化縣福興鄉傳統木雕藝師黃紗榮，技藝精湛，並致力於保存與傳承傳統工藝，最近榮獲2022年第26屆全球文化薪傳獎─民俗工藝獎，縣長王惠美讚許他是彰化之光，

彰化縣文化局指出，黃紗榮藝師國小畢業後，師承阿吉師學習公媽龕雕刻，並學習日本欄間雕刻，技巧純熟、作工精細。又曾在臺中豐原及大甲地區學習木匾製作技術，受到蔡燈煌老師鼓勵開始投入木雕相關競賽，投身木雕藝術創作。

黃紗榮精湛技藝逐漸獲得肯定，先後獲教育部第十六屆全國美展第一名、彰化縣磺溪美展第一名、多屆次裕隆木雕金質獎最佳精工獎等，獲獎無數，並在2013年登錄為彰化縣無形文化資產─傳統工藝「傳統木雕」的保存者。

文化局指出，黃紗榮藝師長期擔任雕刻相關團體協會行政職位，致力傳統工藝行業的發展。在受登錄為保存者後，積極開設木雕技藝課程進行傳承與推廣，將雕刻技藝延續傳承，自2007年迄今在鹿港、秀水地區的社區大學開設木雕藝術、雕刻實作等課程，2011年進駐鹿港桂花巷藝術村。

黃紗榮並積極申辦文化部文化資產局C類無形文化資產補助，自2017年起規劃10年度木雕課程，逐步帶領學員由初階平面雕刻、初進階浮雕、層次透雕、鏤空立體雕及圓雕等，由簡至繁，循序漸進的習得傳統木雕的精髓技藝，並透過師生聯展的機會，向社會大眾推廣木雕工藝生活美學。

縣府指出，彰化縣擁有多元且珍貴的傳統工藝，縣府將積極輔導並協助黃紗榮藝師及其他保存者持續辦理傳習課程，鼓勵年輕人投入傳統工藝工作，讓傳統工藝精湛的技術，可以傳承下去，發揚光大。

67歲的彰化縣福興鄉傳統木雕藝師黃紗榮，技藝精湛，並致力於保存與傳承傳統工藝，最近榮獲2022年第26屆全球文化薪傳獎─民俗工藝獎。圖／彰化縣政府提供
67歲的彰化縣福興鄉傳統木雕藝師黃紗榮，技藝精湛，並致力於保存與傳承傳統工藝，最近榮獲2022年第26屆全球文化薪傳獎─民俗工藝獎。圖／彰化縣政府提供
黃紗榮老師作品「生生不息」。圖／彰化縣政府提供
黃紗榮老師作品「生生不息」。圖／彰化縣政府提供
67歲的彰化縣福興鄉傳統木雕藝師黃紗榮，技藝精湛，並致力於保存與傳承傳統工藝，最近榮獲2022年第26屆全球文化薪傳獎─民俗工藝獎。圖／彰化縣政府提供
67歲的彰化縣福興鄉傳統木雕藝師黃紗榮，技藝精湛，並致力於保存與傳承傳統工藝，最近榮獲2022年第26屆全球文化薪傳獎─民俗工藝獎。圖／彰化縣政府提供
黃紗榮藝師專注創作。圖／彰化縣政府提供
黃紗榮藝師專注創作。圖／彰化縣政府提供
黃紗榮老師作品拖鞋蘭。圖／彰化縣政府提供
黃紗榮老師作品拖鞋蘭。圖／彰化縣政府提供

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