二林文化季長達一個月 本周末乳牛節拉開序幕

彰化縣二林文化季將在10月1日於二林文化園區由彰化乳牛節及香草藝文推展協會三社聯合特展開跑，10月7日於二林鎮立圖書館舉行文化季開幕式，長達一個月的活動，包含農特展、文化、社團展演活動，讓大家可以暢遊二林、深入了解在地文化產業特色。

二林鎮長蔡詩傑、二林農會總幹事邱士平等人今天為二林文化季暖身宣傳，蔡詩傑表示，文化季由給合學校、在地團體及藝文界人士合力推動，規劃一系列融合藝文展演與在地特色產業活動，希望藉由多元活動、文化創新、在地農產業的行銷及傳承二林儒林文化，以行銷二林鎮多元的文化氣息及產業。

10月1日的起手式由乳牛節二天活動拉開序幕，包括牛乳品嚐、米糧料理、牛寶寶餵食、牛仔總舖師、滾牧草，還可以坐在草地野餐趣，及觀賞街頭藝人秀。

第二周的開幕活動7、8 日則在二林圖書館上場，將由「王功龍獅戰鼓團」敲響文化季表演，彰化縣香草藝文推展協會展出作品及贈送書畫詩詞紙袋作品、二林圖書館親善小天使表演，藝術活動日由各學校社團演出，並設攤位讓民眾好吃好玩過周末。

10月15日 在圖書館有「國樂飄香、音之響宴」由國樂團隊「香草國樂學社」、「親子絲竹二胡」、「中國竹笛」、「國樂彈撥」聯合演出。並在酒莊舉辦野餐品酒會，還有十七年從不缺席的「2022紫晶杯葡萄酒評鑑」。

明華園歌仔戲也將於10月22日晚間在鎮立圖書館廣場演出「天子翻江龍」，10月29日下午則由晤出團演出歡樂兒童劇「森林祕寶」。

10月15日還有青年論壇，30日則由二林社區大學舉辦「農業論壇－後疫情時節、農青甘苦談」，農民分享利用創新科技、與巧思及企業化的理念來突破困境，再創農業新生機。

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