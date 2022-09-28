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影／日月潭紅茶年度評鑑交茶完成 收成好天氣提高品質

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
日月潭紅茶評鑑今天在魚池鄉農會完成全部交茶，不少茶農指出，今年採摘期天氣晴朗，普遍對今年品質頗具信心。記者黑中亮／攝影
日月潭紅茶評鑑今天在魚池鄉農會完成全部交茶，不少茶農指出，今年採摘期天氣晴朗，普遍對今年品質頗具信心。記者黑中亮／攝影

日月潭紅茶評鑑今天在魚池鄉農會完成全部4個茶種的交茶，總計繳交件數是691支，較去年減少15%，其中競爭最激烈的台茶18號「紅玉」，今年報名參賽的有423支 ，其他山茶85支、大葉種93支、台茶21號90支，國慶連假後將展開今年的評鑑，角逐今年度的各個優勝錦標。

魚池鄉農會理事長劉啟行指出，今年因七八月雨水過多加上病蟲害嚴重，加上產區茶農多是採用有機及產銷履歷的栽培為主，導致今年大家產量都明顯減少了三分之一，導致今年紅茶評鑑的繳茶件數，比往年少一成五左右。

但茶農對今年茶葉的品質非常講究，因此在在藥檢率及評鑑錄取率會是全國之首，所幸秋茶採摘期天氣晴朗，讓農會及茶農對今年度的紅茶評鑑都頗具信心，也讓國人可以喝到最安心、最好喝的魚池紅茶。

繳茶的茶農表示，從夏至到秋分長出來的茶菁，最近因天氣好日照比較充足，多元酚成分豐，收成符合「正水」的優質茶製程條件，做出來的紅茶春氣和濃度都很好。

農會總幹事王威文說，今年受夏季多雨的氣候不定影響，農會原本十分擔心紅茶的產量及品質，所幸9月分的雨水偏少，秋天採收期的連續多日好天氣，勢必讓今年茶葉品質有提升，而產量也有明顯回升，看到茶農踴躍地報名交茶參賽，日月潭紅茶主力的台茶18號達到423支，讓農會有機會提高採購來增加茶農的收入。

日月潭紅茶評鑑今天在魚池鄉農會完成全部交茶，理事長劉啟行指出，今年採摘期天氣晴朗，普遍對今年品質頗具信心。記者黑中亮／攝影
日月潭紅茶評鑑今天在魚池鄉農會完成全部交茶，理事長劉啟行指出，今年採摘期天氣晴朗，普遍對今年品質頗具信心。記者黑中亮／攝影
日月潭紅茶評鑑今天在魚池鄉農會完成全部交茶，不少茶農指出，今年採摘期天氣晴朗，普遍對今年品質頗具信心。記者黑中亮／攝影
日月潭紅茶評鑑今天在魚池鄉農會完成全部交茶，不少茶農指出，今年採摘期天氣晴朗，普遍對今年品質頗具信心。記者黑中亮／攝影
日月潭紅茶評鑑今天在魚池鄉農會完成全部交茶，不少茶農指出，今年採摘期天氣晴朗，普遍對今年品質頗具信心。記者黑中亮／攝影
日月潭紅茶評鑑今天在魚池鄉農會完成全部交茶，不少茶農指出，今年採摘期天氣晴朗，普遍對今年品質頗具信心。記者黑中亮／攝影
日月潭紅茶評鑑今天在魚池鄉農會完成全部交茶，不少茶農指出，今年採摘期天氣晴朗，普遍對今年品質頗具信心。記者黑中亮／攝影
日月潭紅茶評鑑今天在魚池鄉農會完成全部交茶，不少茶農指出，今年採摘期天氣晴朗，普遍對今年品質頗具信心。記者黑中亮／攝影

農會 茶葉 日月潭

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