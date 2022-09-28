快訊

籲認真對待普亭言論 梅克爾揭不該輕忽原因

閃辭立榮董座「無關弟弟派瓦解」 張國煒曝未來計畫

綠營批中市虐童案頻傳 蔡其昌：盧秀燕應想解方

中央社／ 台中28日電

民進黨多名台中市議員今天批評虐童案頻傳，民進黨籍台中市長參選人蔡其昌今天表示，他身為3個孩子的父親，每當發生虐童案都感到揪心，現任市長盧秀燕應盡快想辦法找出解方。

台中市議會今天召開定期會，民進黨籍台中市議員林祈烽、江肇國、謝志忠對虐童案提出質詢。林祈烽指出，台中市虐童案頻傳，每次盧秀燕鞠躬道歉表示要對業者嚴懲，但翻閱紀錄都是輕罰縱放，導致虐童案一再發生。

蔡其昌今天接受媒體聯訪時表示，他一直強調這是一件很諷刺的事情，大家將心比心，他身為3個孩子的父親，每當台中市發生虐童案件，都感到揪心、感同身受，希望虐童案不要一而再再而三發生。

蔡其昌說，盧秀燕應盡快想辦法，放任這件事情、不積極找出解方，就是讓這個城市的家長感到難過、痛心與憂慮，如果盧秀燕找不到解決方法，那就換一個有辦法遏止虐童案的市長。

台中市政府透過文字稿表示，對兒虐事件一定「零容忍」，對於違法者、不當管教者絕對依法重懲，不足之處也必檢討改善，但也呼籲外界，勿因選舉到了就亂抹惡名、標籤城市。根據中央衛福部資料指出，去年度台中市兒少保護案件，每萬人通報率為六都次低，顯示台中市政府在兒虐防治的積極作為。

虐童 盧秀燕 蔡其昌

延伸閱讀

民進黨Q版貼圖蔡其昌成國字臉 本尊：一點都不像我

影／「挺蔻投其昌」與周玉蔻同框？蔡其昌：我不曉得是誰傳

風水有眉角 命理師評盧秀燕、蔡其昌競總孰優劣

市政路延伸工程第一標今動工 盧秀燕：台中等了20年

相關新聞

廖老大批勿做勞工打手 勞工局長：資遣懷孕女員工情何以堪

「賽車教父」廖老大為勞資糾紛槓上台中市勞工局，先前曾在直播時公開喊話要勞工局長張大春親自去，張也向媒體說會去。廖老大昨晚...

查虐童案未扣影帶恐變造 盧秀燕：行政單位無此權力

民進黨台中市長參選人蔡其昌陣營今批市長盧秀燕任內虐兒案層出不窮，又拿不出作為。議員林祈烽、謝志忠也說市長道歉也止不住虐兒...

中風猝死偏愛年輕人？ 鹿谷益品美術館周末義診心血管病

中風猝死越來越偏愛年輕人？心血管疾病近來有年輕化趨勢，企業家戴勝益10月1、2日兩天，發起與國際醫學科學研究基金會共同辦...

彰化最敢生、社福支出多 獲永續城市優等獎

2022「今周刊」永續城市大調查今天出爐，彰化縣府因社會力與經濟力表現突出，社福支出比率居冠，而暴力犯罪發生率最低，為全...

台中社創基地培力有成 「中城婚禮」入選經濟部社創選品

台中社會創新實驗基地第10期進駐團隊「中城婚禮計畫商行」，在台中市政府社會局及社創基地輔導下，從激烈的競爭中脫穎而出，入...

台中敬老卡不好用？議員批功能不足 社局：滾動檢討

台中市議會今進行民政、財經總預算二讀會，民進黨議員林德宇指出，市府發出55萬張敬老愛心卡，以每卡每月儲值1000元計算，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。