中風猝死偏愛年輕人？ 鹿谷益品美術館周末義診心血管病

中風猝死越來越偏愛年輕人？心血管疾病近來有年輕化趨勢，企業家戴勝益10月1、2日兩天，發起與國際醫學科學研究基金會共同辦理防治義診服務，分別在南投鹿谷益品美術館及益品書屋台中館，舉辦「讓人生的彩虹發光」健康講座，提醒大家注意心血管疾病年輕化的趨勢。

國際醫學科學研究基金會指出，秋冬季節氣候變化和溫差較大，是心腦血管疾病的好發季節，也是心腦疾病發出紅色警報之時，近年來腦中風出現爆發式增長，且呈現年輕化趨勢，從時間密度來看，每18分鐘就有一位朋友中風。從族群密度來看，每6人就有一人中風，導致殘疾或死亡。

執行董事林哲安表示，心血管疾病目前己成為我國致死、致殘率第一的疾病，中風未死亡者，大都殘留輕重不一的殘障失能，並誘發失智的症狀，目前台灣需要長照的病人，七成以上是中風後遺症的病人，耗費大量的醫療資源；近來基金會董事長高明見，共同聯手進行一系列防治中風、猝死、失智的公益活動，利用AI科技，將中風猝死失智的防線往前推動。