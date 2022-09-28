快訊

籲認真對待普亭言論 梅克爾揭不該輕忽原因

閃辭立榮董座「無關弟弟派瓦解」 張國煒曝未來計畫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中風猝死偏愛年輕人？ 鹿谷益品美術館周末義診心血管病

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
王品集團創辦人之一戴勝益，退休後開書店、美術館作畫，本周末發起心血管疾病防治義診服務。圖／南投縣政府提供
王品集團創辦人之一戴勝益，退休後開書店、美術館作畫，本周末發起心血管疾病防治義診服務。圖／南投縣政府提供

中風猝死越來越偏愛年輕人？心血管疾病近來有年輕化趨勢，企業家戴勝益10月1、2日兩天，發起與國際醫學科學研究基金會共同辦理防治義診服務，分別在南投鹿谷益品美術館及益品書屋台中館，舉辦「讓人生的彩虹發光」健康講座，提醒大家注意心血管疾病年輕化的趨勢。

國際醫學科學研究基金會指出，秋冬季節氣候變化和溫差較大，是心腦血管疾病的好發季節，也是心腦疾病發出紅色警報之時，近年來腦中風出現爆發式增長，且呈現年輕化趨勢，從時間密度來看，每18分鐘就有一位朋友中風。從族群密度來看，每6人就有一人中風，導致殘疾或死亡。

執行董事林哲安表示，心血管疾病目前己成為我國致死、致殘率第一的疾病，中風未死亡者，大都殘留輕重不一的殘障失能，並誘發失智的症狀，目前台灣需要長照的病人，七成以上是中風後遺症的病人，耗費大量的醫療資源；近來基金會董事長高明見，共同聯手進行一系列防治中風、猝死、失智的公益活動，利用AI科技，將中風猝死失智的防線往前推動。

基金會表示，因加班、熬夜情形，也讓中風猝死越來越偏愛年輕人，舉辦義診是呼籲高風險病人在此敏感季節，要主動去檢測是否有心房顫動、頸動脈狹窄、隱形缺氧的現象，強調心房顫動病人中風機率，比一般人高達5倍，中風程度也較嚴重，失智與致死率也更高。

王品集團創辦人之一戴勝益，退休後開書店、美術館作畫，本周末發起心血管疾病防治義診服務。圖／益品美術館提供
王品集團創辦人之一戴勝益，退休後開書店、美術館作畫，本周末發起心血管疾病防治義診服務。圖／益品美術館提供
南投鹿谷益品美術館本周末將發起心血管疾病防治義診服務。圖／益品美術館提供
南投鹿谷益品美術館本周末將發起心血管疾病防治義診服務。圖／益品美術館提供

心血管疾病 義診 美術館 南投

延伸閱讀

30多歲男確診未通報看診 呼吸道阻塞家中猝死

花蓮偏鄉失智長者缺醫療資源 門諾下鄉巡迴照護

你有這些症狀嗎？網議6大「中風前兆」千萬別輕忽

健保大數據看腦中風5-3／每4人就1人 加速推動共照網

相關新聞

廖老大批勿做勞工打手 勞工局長：資遣懷孕女員工情何以堪

「賽車教父」廖老大為勞資糾紛槓上台中市勞工局，先前曾在直播時公開喊話要勞工局長張大春親自去，張也向媒體說會去。廖老大昨晚...

查虐童案未扣影帶恐變造 盧秀燕：行政單位無此權力

民進黨台中市長參選人蔡其昌陣營今批市長盧秀燕任內虐兒案層出不窮，又拿不出作為。議員林祈烽、謝志忠也說市長道歉也止不住虐兒...

中風猝死偏愛年輕人？ 鹿谷益品美術館周末義診心血管病

中風猝死越來越偏愛年輕人？心血管疾病近來有年輕化趨勢，企業家戴勝益10月1、2日兩天，發起與國際醫學科學研究基金會共同辦...

彰化最敢生、社福支出多 獲永續城市優等獎

2022「今周刊」永續城市大調查今天出爐，彰化縣府因社會力與經濟力表現突出，社福支出比率居冠，而暴力犯罪發生率最低，為全...

台中社創基地培力有成 「中城婚禮」入選經濟部社創選品

台中社會創新實驗基地第10期進駐團隊「中城婚禮計畫商行」，在台中市政府社會局及社創基地輔導下，從激烈的競爭中脫穎而出，入...

台中敬老卡不好用？議員批功能不足 社局：滾動檢討

台中市議會今進行民政、財經總預算二讀會，民進黨議員林德宇指出，市府發出55萬張敬老愛心卡，以每卡每月儲值1000元計算，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。