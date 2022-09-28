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彰化最敢生、社福支出多 獲永續城市優等獎

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
2022「今周刊」永續城市大調查今天出爐，彰化首次入榜就榮獲「永續城市優等獎」。圖／彰化縣府提供
2022「今周刊」永續城市大調查今天出爐，彰化首次入榜就榮獲「永續城市優等獎」。圖／彰化縣府提供

2022「今周刊」永續城市大調查今天出爐，彰化縣府因社會力與經濟力表現突出，社福支出比率居冠，而暴力犯罪發生率最低，為全台最敢生小孩的縣市，首次入榜就榮獲「永續城市優等獎」。

今天頒獎典禮由彰化縣副縣長林田富代表領獎，林田富致詞表示，彰化縣是全國第七大都市，同時也是台灣的中小企業原鄉與台灣糧倉，彰化的永續發展對於台灣經濟與社會都極為重要，縣府呼應聯合國永續發展(SDGs)的目標，在推動各項政策時融入永續概念，打造低碳樂活城市。

林田富說，彰化縣太陽光電的市占率全台排名第二，風電部分更是全國第一，預估到了2026年，台灣整體綠電中將有近8成來自於彰化，成為全台淨零碳排的首選城市。

彰化擁有世界頂級的精密機械聚落，也是汽車產業重鎮，加上車輛研究測試中心也位於彰化，林田富表示，未來汽車革命中，彰化將可扮演電動車模組零件的供應基地，為協助企業趕上全球趨勢、提早佈局，縣府邀集專家學者與標竿企業召開企業ESG、能源轉型論壇，積極輔導工業鍋爐改用潔淨能源、設置再生能源及採購綠電；並輔導業者申請中央補助計畫，協助企業善用。

彰化獲得今周刊2022年永續城市大調查「永續城市優等獎」肯定，縣長王惠美也表示，未來縣府將與企業、與民間共同來努力，攜手打造低碳永續家園。

林田富 王惠美

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