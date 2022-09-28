國光客運下國道終於停霧峰 省諮議會前設停靠站

台中霧峰民眾長期抱怨，通過霧峰境內有多條國道路線，過門不入未提供載客服務，議員抗議「霧峰人是不是次等市民？」呼籲在省諮議會公車站增加停靠國道客運上下客。市政府交通局與主管機關監理單位協調下，國光客運1831A線自29日（周四）起試辦增加停靠省諮議會站。

台中市議員段緯宇曾在議會總質詢指出，霧峰有國三、有中彰快速道路、中投公路與台三線，是交通樞紐，卻沒有轉運中心，客運車明明到霧峰卻無停靠站，只能前往台中市區或朝馬站轉車，多花至少半小時以上車程。

台中市議員段緯宇多次質詢要求，國光客運1831A南投台北線從明天29日（周四）起增加停靠省諮議會站，提供上下客服務，每日往返各一班次，上午6：40北上三重台北，晚上19：10自台北轉運站返回霧峰。

國光客運1831A路線，從南投站出發經中興新村與草屯等站，增加停靠省諮議會站上下客，行駛國道三號經快官交流道銜接國道一號，北上後停靠三重修德國小與三重體育場兩站，終點站是台北轉運站。

霧峰到台北單程全票300元，半票優待170元，可使用台中市敬老愛心卡免費搭乘，65歲以上民眾持卡搭客運上台北不用自己花錢。

國光客運表示，加強服務霧峰在地鄉親之外，並提供亞洲大學與朝陽科大學生多一項交通選擇，再加上霧峰擁有林家宮保第園區、光復新村、921地震教育園區以及亞大現代美術館等豐富觀光資源，希望帶動更多北部民眾搭客運玩霧峰。國光客運指出，試辦三個月期滿後，會視民眾實際需求檢討調整。