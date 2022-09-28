快訊

專訪6位首屆108課綱生 學習歷程vs.大考兩頭燒...面對升學巨獸首要課題是這

非張淑娟案！民視「辣新聞」遭罰40萬 中二選區顏寬恒案是主因

獨／「5、6人關同房聞臭味吃飯」玉里醫院遭控把人當畜生 中央回應

國光客運下國道終於停霧峰 省諮議會前設停靠站

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
國光客運將在省諮議會前設停靠站，方便霧峰民眾。圖／取自google map
國光客運將在省諮議會前設停靠站，方便霧峰民眾。圖／取自google map

台中霧峰民眾長期抱怨，通過霧峰境內有多條國道路線，過門不入未提供載客服務，議員抗議「霧峰人是不是次等市民？」呼籲在省諮議會公車站增加停靠國道客運上下客。市政府交通局與主管機關監理單位協調下，國光客運1831A線自29日（周四）起試辦增加停靠省諮議會站。

台中市議員段緯宇曾在議會總質詢指出，霧峰有國三、有中彰快速道路、中投公路與台三線，是交通樞紐，卻沒有轉運中心，客運車明明到霧峰卻無停靠站，只能前往台中市區或朝馬站轉車，多花至少半小時以上車程。

台中市議員段緯宇多次質詢要求，國光客運1831A南投台北線從明天29日（周四）起增加停靠省諮議會站，提供上下客服務，每日往返各一班次，上午6：40北上三重台北，晚上19：10自台北轉運站返回霧峰。

國光客運1831A路線，從南投站出發經中興新村與草屯等站，增加停靠省諮議會站上下客，行駛國道三號經快官交流道銜接國道一號，北上後停靠三重修德國小與三重體育場兩站，終點站是台北轉運站。

霧峰到台北單程全票300元，半票優待170元，可使用台中市敬老愛心卡免費搭乘，65歲以上民眾持卡搭客運上台北不用自己花錢。

國光客運表示，加強服務霧峰在地鄉親之外，並提供亞洲大學與朝陽科大學生多一項交通選擇，再加上霧峰擁有林家宮保第園區、光復新村、921地震教育園區以及亞大現代美術館等豐富觀光資源，希望帶動更多北部民眾搭客運玩霧峰。國光客運指出，試辦三個月期滿後，會視民眾實際需求檢討調整。

國光客運 國道客運 台中市

延伸閱讀

南投香蕉滯銷 林明溱：採購香蕉送南投茶博遊客

避談中國打壓 台灣佳麗高曼容返鄉代言南投巧克力咖啡節

影／國光客運司機疑為閃野犬 撞台17線分隔島車頭稀爛破洞

影／霧峰男酒駕闖紅燈…機車攔腰撞上 男騎士傷重不治

相關新聞

廖老大批勿做勞工打手 勞工局長：資遣懷孕女員工情何以堪

「賽車教父」廖老大為勞資糾紛槓上台中市勞工局，先前曾在直播時公開喊話要勞工局長張大春親自去，張也向媒體說會去。廖老大昨晚...

國光客運下國道終於停霧峰 省諮議會前設停靠站

台中霧峰民眾長期抱怨，通過霧峰境內有多條國道路線，過門不入未提供載客服務，議員抗議「霧峰人是不是次等市民？」呼籲在省諮議...

彰化公費流感疫苗 9月29日首度開放線上預約

公費流感疫苗將開打，彰化縣今年試辦以預約系統協助醫療院所分流，從9月29日上午9點起，不限戶籍開放彰化縣醫療院所疫苗預約...

台中購物節藍綠交鋒 市府：今年續辦抽房、抽車、抽現金

今年台中購物節10月10日開跑，但市議會藍綠對購物節預算及抽獎激烈交鋒。民進黨議員砲轟購物節只會抽現金「沒有新招」且主預...

南投茶博10月8日登場 林明溱：茶博補助非某人爭取

南投世界茶業博覽會10月8日至16日將在中興新村登場，今年邁入第12屆，南投縣長林明溱說，茶產業是南投縣最重要的農業經濟...

彰化農業好點子獲獎 葡萄藤變手工皂、百香果皮做蜜餞

彰化縣府今年徵選與農業與農村相關的「好點子」，許多青年關注於農業回收再利用，像是鴨蛋殼回收做抗菌清潔、葡萄藤蔓煉油做成手...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。