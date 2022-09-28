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彰化公費流感疫苗 9月29日首度開放線上預約

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
公費流感疫苗將開打，彰化縣今年試辦以預約系統協助醫療院所分流，從9月29日上午9點起，不限戶籍開放彰化縣醫療院所疫苗預約系統進行流感疫苗線上預約。圖／彰化縣府提供
公費流感疫苗將開打，彰化縣今年試辦以預約系統協助醫療院所分流，從9月29日上午9點起，不限戶籍開放彰化縣醫療院所疫苗預約系統進行流感疫苗線上預約。圖／彰化縣府提供

公費流感疫苗將開打，彰化縣今年試辦以預約系統協助醫療院所分流，從9月29日上午9點起，不限戶籍開放彰化縣醫療院所疫苗預約系統線上預約施打。第一階段提供6個月至國小入學前幼兒、65歲以上長者兩類對象線上預約，10月29日下午5點起也開放第二階段50歲以上民眾線上預約。

衛生局長葉彥伯說，以前沒有預約系統，今年將新冠肺炎疫苗預約系統運用在流感疫苗預約，民眾不必一家一家打電話問接種的門診時間，系統就可以查，若不便使用線上預約，合約醫療院所也同樣提供電話預約，長者如果沒有預約還是可以到現場打。

彰化衛生局表示，醫事及衛生防疫相關人員、幼兒園托育人員及托育機構專業人員、禽畜相關及動物防疫相關人員等造冊對象，依轄區衛生所接種時段前往接種。

另孕婦、具有潛在疾病者，包括19到64歲高風險慢性病人、BMI≧30者、罕見疾病患者及重大傷病患者、6個月內嬰兒的父母等，因牽涉到臨床疾病評估，建議向合約院所預約經醫師評估再接種。

國小、國中、高中、高職、五專一至三年級學生，以學校集中接種為原則；安養養護長期照顧（服務）等機構的受照顧者及其所屬工作人員由合約醫療所入機構接種，另針對65歲以上長者設立社區接種站提供長者可近性接種服務。

衛生局提醒，未滿9歲兒童，初次接種流感疫苗，應接種2劑，2劑間隔4週以上；若過去曾接種流感疫苗，不論1劑或2劑，今年接種1劑即可，9歲以上，接種劑次單1劑。

流感疫苗可與其他不活化疫苗包括新冠肺炎疫苗同時接種或間隔任何時間接種，曾確診新冠肺炎的民眾，若已結束隔離期間且無相關症狀，經醫師評估後可接種流感疫苗。預約網址：https://wbma1.chshb.gov.tw/VaccineAppointment/Reserve.aspx

流感疫苗 衛生局

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