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南投茶博10月8日登場 林明溱：茶博補助非某人爭取

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投世界茶葉博覽會每年都吸引全國遊客參加，成功行銷南投好茶。圖／本報資料照片
南投世界茶葉博覽會每年都吸引全國遊客參加，成功行銷南投好茶。圖／本報資料照片

南投世界茶業博覽會10月8日至16日將在中興新村登場，今年邁入第12屆，南投縣長林明溱說，茶產業是南投縣最重要的農業經濟命脈，即使中央補助減少，他也會克服財政困難，全力編列經費持續辦理茶博會。

縣議員曾振炎今天質詢，南投茶博受到全國民眾喜愛，但外界傳聞，今年茶博經費是某縣長參選人向中央爭取補助，如果是真的，縣府應該感謝；如果不是，縣府應該說明清楚，以免民眾誤解。

農業處長陳瑞慶說，南投茶博有關活動經費由104年的1175萬增加至111年的2850萬，縣府配合款也由104年的575萬逐年增加至1670萬，農委會補助金額約占一半，這是歷年茶博受到肯定，縣府團隊努力爭取，才獲得農委會及農糧署的補助。立委許淑華、馬文君、前立委蔡培慧都曾關心申請補助經費的過程及協助，縣府相當感謝。

但農委會的補助款是由某立委或某人爭取，就是言過其實，陳瑞慶說，因為，南投茶博是縣長林明溱所率領的縣府團隊、茶產業界、農會、協會及農民努力的成果。

林明溱說，109年縣府提報茶博爭取農委會補助800萬元，但農委會在主委陳吉仲主政下，將補助砍到剩300萬元，他在縣議會面對議員關切，當場承諾扛起籌措茶博不足經費的重擔。因為許多茶農關切與不滿，後來才促成農委會改變態度，再增加490萬元補助。而今年農委會循例補助800萬元，縣府則加倍自籌款到1670萬元，外傳某人獨力爭取絕非事實。

今年南投茶博10月8日開幕，當天有歷代茶侍「虎」滋味，新增主題展館有：台灣茶風味館、玫瑰花茶館、台灣原生山茶館、潮茶時尚館、唬哩呷知味館等，今年茶博比往年更有看頭。

南投世界茶葉博覽會每年都吸引全國遊客參加，成功行銷南投好茶。圖／本報資料照片
南投世界茶葉博覽會每年都吸引全國遊客參加，成功行銷南投好茶。圖／本報資料照片

農委會 林明溱 陳吉仲

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