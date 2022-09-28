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彰化農業好點子獲獎 葡萄藤變手工皂、百香果皮做蜜餞

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣府舉辦「農度剛好」彰化飆點子，10組青年獲獎將在溪州公園展出。記者林敬家／攝影
彰化縣府舉辦「農度剛好」彰化飆點子，10組青年獲獎將在溪州公園展出。記者林敬家／攝影

彰化縣府今年徵選與農業與農村相關的「好點子」，許多青年關注於農業回收再利用，像是鴨蛋殼回收做抗菌清潔、葡萄藤蔓煉油做成手工皂、廢棄百香果皮再利用做蜜餞等，縣府今天公布本年度10組好點子，成果展也將於10月1日至10月2日在溪州公園舉行。

彰化芳苑鄉是養鴨重鎮，產生大量廢棄鴨蛋殼堆肥，彰化青年李彥穎用自身化學及材料經驗，將廢棄鴨蛋殼轉化，並發展民生、食安等產品，李彥穎表示，將回收的蛋殼清潔除去蛋殼膜，才有辦法磨得更細緻，測試鍛燒溫度，才能達到功能性，並針對金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、沙門氏菌等進行SGS檢測達到99.9%抗菌力。

彰化葡萄遠近馳名，產地約1200公頃，估算採收後剪枝約有250頓葡萄藤蔓，若不妥善處理將造成大量農業垃圾，彰化青年將葡萄藤蔓煉油做成手工皂，再將剩下的渣進行造紙，設計極具特色的造型手工皂與包裝禮盒，讓葡萄藤蔓有價值。

彰化縣長王惠美表示，2020年開始彰化縣政府與水土保持局共同舉辦「農度剛好」彰化飆點子徵件活動，將青農的創意透過政府平台提供給民眾了解，今年共有220個與彰化農村或農業相關的好點子，並從中評選出10組。

今年第一名李彥潁的「鴨蛋殼回收不拋棄，抗菌清潔多效益」，呼應了聯合國SDGs永續發展目標，獲得獎金10萬元；第二名陳照委「微型溫室培育國家新種子」，他在溫室種植的哈密瓜又大又甜，既省電又省時，獲得獎金5萬元；第三名洪維駿「點食成金：蛻變食材新風貌」，結合彰化青農的農特產，做出令人驚豔的冰淇淋，獲得獎金3萬元。

青年 青農

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