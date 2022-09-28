快訊

50歲以上可打第4劑了 莫德納次世代疫苗10月3日第2階段開打

30多歲男確診未通報看診 發病5天後喉嚨痰多、呼吸道阻塞猝死

流感疫苗10月1日分兩階段開打 可與新冠疫苗同時接種

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南投香蕉滯銷 林明溱：採購香蕉送南投茶博遊客

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣香蕉品質佳，但最近價格下跌，縣府將採購香蕉作為學生營養午餐，幫助農民行銷。圖／南投縣政府提供
南投縣香蕉品質佳，但最近價格下跌，縣府將採購香蕉作為學生營養午餐，幫助農民行銷。圖／南投縣政府提供

國內香蕉價格暴跌，賣相較不好的香蕉每公斤僅剩下5元，南投縣議員曾振炎要求縣政府幫忙促銷香蕉，減輕農民壓力。南投縣長林明溱表示，縣府將採購香蕉提供學生營養午餐，並在南投茶博會贈送給參觀遊客。但農產產銷是國家政策，縣政府幫助有限，希望中央調整產銷政策，以免價跌傷農一再出現。

曾振炎說，最近農產品價格下滑，香蕉價格偏低農民不敷成本，甚至名間鄉茶葉茶菁過去每斤30多元，現在只剩10多元，農民苦不堪言。希望縣府想辦法幫助農民行銷，減輕農產品滯銷、價格下跌壓力。

林明溱說，南投縣是香蕉主要產地之一，過去南投香蕉外銷日本，香蕉價格看俏，但這幾年外銷日本數量下滑，只能全部內銷，導致香蕉常因產量過多、市場去化速度有限，價格暴跌。

3年前香蕉也出現價格大幅下滑，縣府動用預備金100萬元購買香蕉，提供全縣國中小營養午餐，讓學生品嘗本地水果。今年香蕉價格下跌，他將比照採購香蕉，做為學生營養午餐，南投世界茶業博覽會10月登場，縣府也會送給參觀的遊客每人一根香蕉，促銷南投香蕉。

林明溱說，農產行銷是國家政策，是否控制種植面積或調節產量，應由中央統一調控，縣政府能夠做的不多，也不可能編列預算採購所有香蕉。他建議，民進黨政府和日本政府關係好，應請日本多採購台灣香蕉，增加外銷數量才能解決香蕉滯銷價格下跌問題。

香蕉 農民 林明溱

延伸閱讀

卸任縣長再戰立委、當縣顧問？林明溱鬆口：看情況決定

綠議員指兒子是廠商負責人 南投縣長林明溱痛批抹黑

搶救「全台最爛的路」見成效 南投將砸2億全線鋪瀝青

林明溱「蔡英文脫褲說」掀風波 蔡其昌：盧秀燕該表態

相關新聞

廖老大批勿做勞工打手 勞工局長：資遣懷孕女員工情何以堪

「賽車教父」廖老大為勞資糾紛槓上台中市勞工局，先前曾在直播時公開喊話要勞工局長張大春親自去，張也向媒體說會去。廖老大昨晚...

彰化農業好點子獲獎 葡萄藤變手工皂、百香果皮做蜜餞

彰化縣府今年徵選與農業與農村相關的「好點子」，許多青年關注於農業回收再利用，像是鴨蛋殼回收做抗菌清潔、葡萄藤蔓煉油做成手...

台中會展中心跛腳？國際飯店沒影 經發局：積極招商中

台中市民進黨議員陳淑華今在質詢指出，台中國際會展中心雖在2019年3月開工，蓋了3年半，除預算從58億元追加到75億元，...

南投香蕉滯銷 林明溱：採購香蕉送南投茶博遊客

國內香蕉價格暴跌，賣相較不好的香蕉每公斤僅剩下5元，南投縣議員曾振炎要求縣政府幫忙促銷香蕉，減輕農民壓力。南投縣長林明溱...

台灣行動菩薩助學協會20歲！今號召8000會員回娘家

台灣行動菩薩助學協會今起在台中舉辦20周年「2022愛你愛很大、會員回娘家」系列活動。理事長陳武華說，協會從47名中部建...

影／溯源餐廳評鑑 大安農會飛天豬主題餐館連三年獲最高三顆星 　　

第7屆星級溯源評鑑獎日前公布得獎名單，台中大安農會榮獲台灣農業跨領域發展協會 (AMOT)星級溯源評鑑，「優良供應商」、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。