南投香蕉滯銷 林明溱：採購香蕉送南投茶博遊客

國內香蕉價格暴跌，賣相較不好的香蕉每公斤僅剩下5元，南投縣議員曾振炎要求縣政府幫忙促銷香蕉，減輕農民壓力。南投縣長林明溱表示，縣府將採購香蕉提供學生營養午餐，並在南投茶博會贈送給參觀遊客。但農產產銷是國家政策，縣政府幫助有限，希望中央調整產銷政策，以免價跌傷農一再出現。

曾振炎說，最近農產品價格下滑，香蕉價格偏低農民不敷成本，甚至名間鄉茶葉茶菁過去每斤30多元，現在只剩10多元，農民苦不堪言。希望縣府想辦法幫助農民行銷，減輕農產品滯銷、價格下跌壓力。

林明溱說，南投縣是香蕉主要產地之一，過去南投香蕉外銷日本，香蕉價格看俏，但這幾年外銷日本數量下滑，只能全部內銷，導致香蕉常因產量過多、市場去化速度有限，價格暴跌。

3年前香蕉也出現價格大幅下滑，縣府動用預備金100萬元購買香蕉，提供全縣國中小營養午餐，讓學生品嘗本地水果。今年香蕉價格下跌，他將比照採購香蕉，做為學生營養午餐，南投世界茶業博覽會10月登場，縣府也會送給參觀的遊客每人一根香蕉，促銷南投香蕉。

林明溱說，農產行銷是國家政策，是否控制種植面積或調節產量，應由中央統一調控，縣政府能夠做的不多，也不可能編列預算採購所有香蕉。他建議，民進黨政府和日本政府關係好，應請日本多採購台灣香蕉，增加外銷數量才能解決香蕉滯銷價格下跌問題。