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台灣行動菩薩助學協會20歲！今號召8000會員回娘家

聯合報／ 記者趙容萱、余釆瀅／台中即時報導
台灣行動菩薩助學協會20周年「2022愛你愛很大、會員回娘家」系列活動今熱鬧登場，彰化縣合興國小茶道社學生為與會嘉賓奉茶。記者趙容萱／攝影
台灣行動菩薩助學協會20周年「2022愛你愛很大、會員回娘家」系列活動今熱鬧登場，彰化縣合興國小茶道社學生為與會嘉賓奉茶。記者趙容萱／攝影

台灣行動菩薩助學協會今起在台中舉辦20周年「2022愛你愛很大、會員回娘家」系列活動。理事長陳武華說，協會從47名中部建商發起，如今有近8000名會員、年助逾萬名弱勢學生，發出1.4億元的助學金，今起至10月5日號召會員回娘家舉辦20年回顧展，10月1日加碼愛心園遊會，當天園遊券收入全數捐做協會助學金。

「2022愛你愛很大、會員回娘家」系列活動今天上午10時在台中市政府惠中樓一樓中庭熱鬧登場，先由受 助的彰化縣芳苑鄉後寮國小學生演唱「快樂向前走」等歌曲揭開序幕，現場透過老照片回顧20年的點點滴滴，受助的彰化縣合興國小茶道社學生在現場為嘉賓奉茶，包括台中市副市長令狐榮達、國際扶輪3462地區總監楊世裕等人共襄盛舉，很多全國各地的台灣行動菩薩助學協會會員也「回娘家」共聚一堂。

陳武華說，20年來，歷經9屆理事長及理監事團隊，秉持「連喝一口水都不能用捐款人的錢」，協會從一開始的25名弱勢學童助學助養開始，接著增設課後輔導，2015年推出發願成才專案，在台中東勢高工及彰化二林工商分別開辦木工及泥作班邀業師教授。很多受助學生出社會後，也來加入協會，成為手心向下的「行動菩薩」。

陳武華指出，今年協會精心策劃20周年會員回娘家系列活動，感謝台中市社會局、國際扶輪3462地區共同主辦，邀請知名策展團隊「同心圓設計‧影像」，以鷹架及環保帆布呈現協會20年來的點點滴滴，展期到10月5日每天上午9時到下午5時，展出的帆布在活動後將剪裁做成環保紀念袋。

陳武華說明，10月1日上午9時至下午4時，加碼在台中市政府中央挑高川堂及府後廣場舉辦愛心園遊會，邀會員「回娘家」慶生，現場捐款250元，即贈一本園遊券，現場由企業發心設攤，當天園遊券收入也將全數回捐協會，作為助學金之用。

台灣行動菩薩助學協會第三、四屆理事長、麗明營造董事長吳春山說，沒想到當初的善念，如今回響這麼大，他捐出百幅「我的鳥朋友」攝影作品，今天賣出16幅，其他84幅10月1日園遊會義賣，他將連同百幅作品義賣所得捐出100萬元給台灣行動菩薩助學協會。

台灣行動菩薩助學協會20周年「2022愛你愛很大、會員回娘家」系列活動今熱鬧登場，麗明營造董事長吳春山（左）今義賣16幅「我的鳥朋友」攝影作品助學。記者趙容萱／攝影
台灣行動菩薩助學協會20周年「2022愛你愛很大、會員回娘家」系列活動今熱鬧登場，麗明營造董事長吳春山（左）今義賣16幅「我的鳥朋友」攝影作品助學。記者趙容萱／攝影
台灣行動菩薩助學協會20周年「2022愛你愛很大、會員回娘家」系列活動今熱鬧登場，彰化縣芳苑鄉後寮國小學生演唱「快樂向前走」等歌曲揭開序幕。記者趙容萱／攝影
台灣行動菩薩助學協會20周年「2022愛你愛很大、會員回娘家」系列活動今熱鬧登場，彰化縣芳苑鄉後寮國小學生演唱「快樂向前走」等歌曲揭開序幕。記者趙容萱／攝影
台灣行動菩薩助學協會20周年「2022愛你愛很大、會員回娘家」系列活動今熱鬧登場，麗明營造董事長吳春山今義賣16幅「我的鳥朋友」攝影作品助學。記者趙容萱／攝影
台灣行動菩薩助學協會20周年「2022愛你愛很大、會員回娘家」系列活動今熱鬧登場，麗明營造董事長吳春山今義賣16幅「我的鳥朋友」攝影作品助學。記者趙容萱／攝影
台灣行動菩薩助學協會20周年「2022愛你愛很大、會員回娘家」系列活動今熱鬧登場。記者趙容萱／攝影
台灣行動菩薩助學協會20周年「2022愛你愛很大、會員回娘家」系列活動今熱鬧登場。記者趙容萱／攝影
台灣行動菩薩助學協會20周年「2022愛你愛很大、會員回娘家」系列活動今熱鬧登場，彰化縣合興國小茶道社學生為與會嘉賓奉茶。記者趙容萱／攝影
台灣行動菩薩助學協會20周年「2022愛你愛很大、會員回娘家」系列活動今熱鬧登場，彰化縣合興國小茶道社學生為與會嘉賓奉茶。記者趙容萱／攝影

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