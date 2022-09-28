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彰化「農度剛好」成果展 聚焦食農教育智慧農業

中央社／ 彰化縣28日電

彰化縣政府辦理「農度剛好」徵件，鼓勵青農提供解決農村問題、助農業更好發展等計畫方案，今年獲獎計畫著重農業廢棄物再利用、食農教育、智慧農業，成果10月1日、2日展出。

透過農村青年培育發展計畫，縣府主辦「農度剛好」彰化飆點子徵件活動，吸引農村各領域青年參與，今年共220組與農村或農業相關創意報名，從中評選出10組，縣府今天舉辦「農度剛好」成果展記者會，宣布10月1日至2日在溪州公園中台灣農博會展出。

縣長王惠美出席致詞表示，彰化縣政府與行政院農業委員會水土保持局共同舉辦「農度剛好」徵件活動，讓青農創意透過政府平台供民眾了解，10月1日至2日除展出10組青年成果作品，還有20組品牌市集、手作體驗、草皮音樂饗宴等，目前中台灣農業行銷暨園藝資材博覽會在溪州公園進行，還有雅石展、盆栽展。

今年徵選計畫第1名為李彥潁「鴨蛋殼回收不拋棄，抗菌清潔多效益」，透過研發讓廢棄鴨蛋殼再利用，如製成杯墊、手工皂、複合材料，呼應聯合國永續發展目標，獲獎金新台幣10萬元；李彥潁說，回收蛋殼清潔去除蛋殼膜、研磨、鍛燒，進而達功能性，並針對金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、沙門氏菌等進行抗菌力檢測。

彰化縣青農聯誼會長陳建凱說，許多好點子是彰化青農創意，彰化青農目前已有2300多人，他們有許多好創意，卻沒有適合舞台，感謝縣府提供機會，讓大家的創意進一步發揮與展現，藉此讓一些好想法實際運用在農業或農村發展，為彰化帶來更好未來。

青農

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