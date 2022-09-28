市政路延伸工程第一標今動工 盧秀燕：台中等了20年
台中市政路延伸歷經17年時光，第一標工程(工業區一路至安和路)於今早開工，全長約750公尺、路寬60公尺，斥資22.7億元，預計2024年底完工；台中市長盧秀燕表示，市政路是台中重要幹道之一，全線2公里打通斥資約70億元，預計可解決台中工業區周遭道路壅塞問題，紓困台灣大道、朝馬路車潮。
「市政路是最重要的幹道，台中市等了20年。」盧秀燕提到，市政路延伸工程今天開工，是台中市最期盼的一條路，因其座落台中黃金地段內，徵收地段費用特別高，2公里總工程費用高達70億元，共需與400名地主溝通，非常不容易，但有向市民承諾，有決心，一定要說到做到。
建設局長陳大田表示，市政路延伸串聯七期重劃區及工業區，是台中重要的道路，總長1950公尺，所需經費高達69億500萬元，因用地經費龐大，地方預算編列不易、難以推動，於是分年編列預算、分段開闢。
建設局指出，經不斷與土地所有權人及各方溝通協調下，2020年舉得第1標用地，今年5月經行政院公共工程委員會核定設計，8月發包決標，9月第1標(工業區一路至安和路)動工，全長約750公尺，都市計畫寬60公尺，總經費約22億7000萬元(含工程費約7億8800萬元，用地費約14億8200萬元)，預計2024年底完工，屆時可將車流分至安和路、往南屯交流道，紓解部分車流。
第2標工程(安和路至環中路)用地取得已達85%，預計2025年全線完工，紓解東西向台灣大道、朝馬路、五權西路及向上路的車潮，改善台中工業區、精密機械園區、中科園區，往來市區東西向道路交通壅塞問題，帶動台中經濟產業蓬勃發展。
針對部分人士認為，市政路不應分標執行，盧秀燕說，預算齊全，第一期徵收完成，第二標達到八成七，將近九成，因此第一標提早開工，即可搶先於2024年部分通車，不用全等到2025年，提高效率。
盧秀燕更提到，「台中大肚-彰化和美跨河橋梁新建工程」也將於今年10月開工，「台中巨蛋」也預計今年底動工，「東豐快速道路」於前市長胡志強時期已完成4、5標，後因故停頓，1、2、3標都還未完成，現在已完成二階環評，目標今年復工；她對市民的政見與承諾已完成九成以上，剩下工程陸續會開工，感謝大家支持。
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