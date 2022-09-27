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台南消防人員參加全國車禍救援挑戰賽 榮獲優勝隊伍

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導
台南市消防人員參加消防署主辦的全國車禍救援挑戰賽，在消防機關組榮獲優勝隊伍佳績，今天由副市長戴謙公開表揚。圖／台南市消防局提供
台南市消防人員參加消防署主辦的全國車禍救援挑戰賽，在消防機關組榮獲優勝隊伍佳績，今天由副市長戴謙公開表揚。圖／台南市消防局提供

台南市消防人員參加消防署主辦的全國車禍救援挑戰賽，在消防機關組榮獲優勝隊伍佳績，今天下午4點多在台南市市政會議中，由副市長戴謙公開表揚勉勵，藉此激勵消防團隊士氣，樹立消防新形象。

每2年舉辦1次的全國車禍救援挑戰賽，8月27、28日在南投縣消防署竹山訓練中心盛大舉行，來自各縣市消防局及民間好手共計有10多組隊伍參加，台南市消防局人員參加「消防機關組」榮艧優勝隊伍。台南市東區虎尾寮民間緊急救援隊參加「民間救援團體暨國外救援組」也奪得優勝隊伍佳績。

台南市政府為表揚得獎選手，今天在市政會議公開表揚。消防局受獎人員包括災害搶救科股長邱士榮、隊員蔡俊鴻、許竣瑭及卓佳瑩，小隊長黃中毅，成員張文富、宋致昇、李忠穎、涂東祺、羅右昇、吳國禎、王健宇及林群祐等人名。

民間救援團體暨國外救援組由虎尾寮民間緊急救援隊領隊黃英慈及指揮官周進明，召集成員陳文彬、蔡育宸、李志雄、李宜穎、陳彥辰、林宏信、楊隆慶、黃仁旻、張麗沁及郭建東等人。

市長黃偉哲表示，消防人員在面對各式救援挑戰，總是充滿自信及使命感，充份展現消防弟兄平時精進的能力，並於比賽中能雙雙獲獎，為台南市爭光，讓市民對消防局車禍救援及應變能力，更具信心。

台南市東區虎尾寮民間緊急救援隊，參加全國車禍救援挑戰賽，在民間救援團體暨國外救援組奪得優勝隊伍佳績，今天在台南市政會議中接受表揚。圖／台南市消防局提供
台南市東區虎尾寮民間緊急救援隊，參加全國車禍救援挑戰賽，在民間救援團體暨國外救援組奪得優勝隊伍佳績，今天在台南市政會議中接受表揚。圖／台南市消防局提供

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