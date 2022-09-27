「蹓蹓市集」草地動物節 10月1日后里環保公園登場

台中市2022「蹓蹓市集」吼哩跑跳祭—「草地動物節」，今年將於10月1日，在后里環保公園蹓蹓寵物專區旁舉辦，現場將有來自各地喜愛動物文創攤商，還有「蹓蹓動物知識王」趣味知識問答拿好禮、「蹓蹓寶貝秀」及「愛的故事分享時間」等精彩活動，讓民眾在歡樂的氛圍下，享受人與動物的美好時光。

台中市動物保護防疫處表示，「蹓蹓市集」自2019年開始舉行，號召全台各地喜愛動物的文創攤商共襄盛舉，今年更將地點移到緊鄰動物之家后里園區的后里環保公園。

環保公園除每年花季盛開的花海外，最大的特色就是專為毛孩設置、今年全新啟用的「蹓蹓寵物專區」，不僅能帶著毛小孩逛逛好吃、好玩的攤位，還可以在廣大的草地上盡情跑跳，歡迎民眾呼朋引伴，相約來后里「跑跳」。

此外，「蹓蹓丸想回家」實境闖關遊戲首度在「動物之家后里園區」舉行，民眾只要將手機打開LINE，就可以在后里園區找尋線索、帶蹓蹓丸回家。

動保處提醒民眾，動物之家后里園區因防疫考量，無法攜帶自家寵物進入，如想進入參觀，請找親朋好友協助照看寵物。「蹓蹓市集」吼哩跑跳祭－草地動物節10月1日將登場，歡迎民眾帶著生命中最重要的毛孩，一起到后里環保公園熱鬧一下。