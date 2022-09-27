避談中國打壓 台灣佳麗高曼容返鄉代言南投巧克力咖啡節

台灣佳麗高曼容赴馬來西亞參加「亞洲環球小姐」，期間發生遭中國打壓無法登台的插曲，引發關注。她回台後首場公開活動獻給故鄉，今天代言南投巧克力咖啡節，稱職展示限定商品，宣傳10月8日在中興新村登場，避談打壓就怕失焦。

高曼容是南投埔里人，年僅25歲的她身高168公分，是國內外選美賽常勝軍，曾獲南投縣美人腿公主、第9屆台灣小姐冠軍、世界美顏小姐全球第4名，今年9月赴大馬參加「亞洲環球小姐」囊括才藝第一名、網路人氣獎、最佳精神獎。

但她在馬來西亞參賽期間，與各國佳麗受邀出席「世界創新與科技大會（WCIT）」開幕儀式，因被中國打壓無法登台，與其他佳麗一起上台揮舞國旗、介紹自己的國家，難掩傷心在台下拭淚，畫面曝光引發關注，也令南投鄉親相當不捨。

而高曼容返台後首場公開活動獻給故鄉，今天現身縣府大廳擔任「南投巧克力咖啡節」活動大使，現場展示「Feeling18生吐司與Cona’s金牌獎巧克力抹醬」、「TEATOP特濃可可」、「熊愛呷冰巧克力咖啡冰棒」等多款聯名限定商品。

縣府表示，為帶動南投在地咖啡產業，並協助在地巧克力品牌行銷，邀請近期勇奪「亞洲環球小姐才藝獎」高曼容擔任活動大使，而南投巧克力咖啡節將於10月8至16日在中興新村登場，該活動結合南投世界茶業博覽會共同舉辦。