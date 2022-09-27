快訊

直播／王渝萱、曾敬驊當揭曉嘉賓 金馬獎入圍名單公布

安倍晉三國葬場面哀戚 遺孀昭惠數度落淚、民眾排隊等待獻花

不妙！房價已見頂 將面臨13萬戶新屋爆量潮

聽新聞
test
0:00 / 0:00

避談中國打壓 台灣佳麗高曼容返鄉代言南投巧克力咖啡節

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投巧克力咖啡節10月8日將於中興新村登場，高曼容今擔任活動大使，展示活動限定商品。記者賴香珊／攝影
南投巧克力咖啡節10月8日將於中興新村登場，高曼容今擔任活動大使，展示活動限定商品。記者賴香珊／攝影

台灣佳麗高曼容赴馬來西亞參加「亞洲環球小姐」，期間發生遭中國打壓無法登台的插曲，引發關注。她回台後首場公開活動獻給故鄉，今天代言南投巧克力咖啡節，稱職展示限定商品，宣傳10月8日在中興新村登場，避談打壓就怕失焦。

高曼容是南投埔里人，年僅25歲的她身高168公分，是國內外選美賽常勝軍，曾獲南投縣美人腿公主、第9屆台灣小姐冠軍、世界美顏小姐全球第4名，今年9月赴大馬參加「亞洲環球小姐」囊括才藝第一名、網路人氣獎、最佳精神獎。

但她在馬來西亞參賽期間，與各國佳麗受邀出席「世界創新與科技大會（WCIT）」開幕儀式，因被中國打壓無法登台，與其他佳麗一起上台揮舞國旗、介紹自己的國家，難掩傷心在台下拭淚，畫面曝光引發關注，也令南投鄉親相當不捨。

而高曼容返台後首場公開活動獻給故鄉，今天現身縣府大廳擔任「南投巧克力咖啡節」活動大使，現場展示「Feeling18生吐司與Cona’s金牌獎巧克力抹醬」、「TEATOP特濃可可」、「熊愛呷冰巧克力咖啡冰棒」等多款聯名限定商品。

縣府表示，為帶動南投在地咖啡產業，並協助在地巧克力品牌行銷，邀請近期勇奪「亞洲環球小姐才藝獎」高曼容擔任活動大使，而南投巧克力咖啡節將於10月8至16日在中興新村登場，該活動結合南投世界茶業博覽會共同舉辦。

高曼容則說，很開心返鄉幫南投代言活動，而她每次到外地參賽或工作都會帶南投在地的鳳梨酥、巧克力解鄉愁，也分享給其他佳麗，而咖啡能利尿、消水腫，所以每天早上都會喝杯咖啡，補充活力；針對打壓事件則避而不談，盼聚焦活動。

2022南投巧克力咖啡節將於10月8至16日在中興新村登場，今在縣府一樓大廳舉辦記者會。記者賴香珊／攝影
2022南投巧克力咖啡節將於10月8至16日在中興新村登場，今在縣府一樓大廳舉辦記者會。記者賴香珊／攝影
南投巧克力咖啡節10月8日將於中興新村登場，高曼容（右）今擔任活動大使。記者賴香珊／攝影
南投巧克力咖啡節10月8日將於中興新村登場，高曼容（右）今擔任活動大使。記者賴香珊／攝影
2022南投巧克力咖啡節將於10月8至16日在中興新村登場，今在縣府一樓大廳舉辦記者會。記者賴香珊／攝影
2022南投巧克力咖啡節將於10月8至16日在中興新村登場，今在縣府一樓大廳舉辦記者會。記者賴香珊／攝影
南投巧克力咖啡節10月8日將於中興新村登場，高曼容今擔任活動大使，展示活動限定商品。記者賴香珊／攝影
南投巧克力咖啡節10月8日將於中興新村登場，高曼容今擔任活動大使，展示活動限定商品。記者賴香珊／攝影
南投巧克力咖啡節10月8日將於中興新村登場，高曼容今擔任活動大使，展示活動限定商品。記者賴香珊／攝影
南投巧克力咖啡節10月8日將於中興新村登場，高曼容今擔任活動大使，展示活動限定商品。記者賴香珊／攝影
南投巧克力咖啡節10月8日將於中興新村登場，高曼容（右）今擔任活動大使。記者賴香珊／攝影
南投巧克力咖啡節10月8日將於中興新村登場，高曼容（右）今擔任活動大使。記者賴香珊／攝影

南投

延伸閱讀

歡慶教師節！全家便利商店App限時3天推「單品咖啡、仙女珍珠醇奶茶」優惠55折起

流感疫情漸升溫 10月1日起南投備好四價流感疫苗13.7萬劑

超內卷！IP SHANGHAI聯手星巴克28日推「上海」咖啡

富邦媒 推咖啡訂閱服務

相關新聞

中捷成明道中學最強校車 每日千名師生搭乘校車少兩成

台中捷運綠線今年9月已突破千萬人次搭乘，明道中學每天有千名學生搭捷運通勤，校車從127輛降到101輛，減少兩成，免塞車又...

彰化志願服務吉祥物走鐘被議員質詢 網友取名「靜脈曲彰」

彰化縣府近日舉辦彰化縣志願服務吉祥物姓名徵選活動，卻因海報上的圖樣與原設計圖不一樣，被認為過於簡化整個設計「走鐘」引起討...

避談中國打壓 台灣佳麗高曼容返鄉代言南投巧克力咖啡節

台灣佳麗高曼容赴馬來西亞參加「亞洲環球小姐」，期間發生遭中國打壓無法登台的插曲，引發關注。她回台後首場公開活動獻給故鄉，...

守寡做工拉拔4子女長大 彰化101歲人瑞苦盡甘來

彰化縣高齡化，百歲以上人瑞多達266人，縣長王惠美今年到員林市出席社區關懷據點遇到101歲張龛，約定重陽節見面，今天她提...

流感疫情漸升溫 10月1日起南投備好四價流感疫苗13.7萬劑

新冠本土疫情升溫，流感病毒也蠢蠢欲動，南投縣再公布1名死亡個案，71歲男性竟從未接種疫苗，南投衛生局表示，不僅持續安排新...

人口仍高齡化 溪湖公所分配重陽禮物求公平

重陽節將屆，台灣郵政協會和彰化郵局展開關懷慰問獨居長者，今天送117個保溫提鍋給溪湖鎮公所，鎮長黃瑞珠回贈感謝狀，並將在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。