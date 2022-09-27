守寡做工拉拔4子女長大 彰化101歲人瑞苦盡甘來

彰化縣高齡化，百歲以上人瑞多達266人，縣長王惠美今年到員林市出席社區關懷據點遇到101歲張龛，約定重陽節見面，今天她提前拜訪，送上人瑞重陽禮金1萬元，一枚兩錢金鎖片等禮品，張龛眉開眼笑稱王惠美「有信用」，兩人相約一定要幸福健康，期待明年再相會。

張龛看到縣長和縣議員曹嘉豪、劉惠娟、市長游振雄等人，一屋子熱鬧，笑得很高興。她說，她呷到101歲，平常就是在家走動作運動，偶爾和家人去代天宮參拜，希望閤家平安健康，今天看到王縣長和那麼多客人來家裡坐，她很開心。

王惠美表示，張龛的丈夫在日據時代戰死沙場，留下一子三女靠張龛到蜜餞工廠當作業員扶養長大成人，母子五人度過艱辛歲月，現在苦盡甘來張龛享受五代同堂的日子，平日請居家服務人員協助照顧生活，有空就和家人去社區關懷據點走走。

員林市長游振雄談到王惠美探望張龛的機緣，源自今年王惠美到員林社區關懷據點遇到張龛，得知她101歲及生平經歷，直呼她是勇敢堅強的女性，重陽節之前會到張宅再次拜訪。游振雄強調，員林市有17位人瑞，他都會一一前往送禮賀喜。

社會處統計，彰化縣今年合計266名百歲人瑞，比去年增加29人，最高齡109歲住彰化市，彰化縣可說是長壽縣，張龛平時念佛和要求家人播放歌仔戲給她觀看，3名女兒也常回娘家探望，有時去關懷據點參加活動，縣政府廣設社區關懷據點、長青學苑課程就是希望活動功能較好的長者常出門走動，今年8月1日起長青幸福卡多了國光、統聯國道客運加入，希望彰化縣長者過得幸福又快樂。