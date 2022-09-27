「中捷．意象」攝影展雙站開展 一覽日常縮影之美
「2022中捷．意象」攝影比賽成果展即日起在台中捷運市政府站、松竹站藝文廊共同展出40件得獎作品，透過鏡頭呈現不同角度下的中捷與城市縮影，傳達台中的美好，展期至10月31日，歡迎民眾踴躍搭乘捷運至現場觀賞。
台中捷運公司表示，「2022中捷．意象」攝影比賽分為專業攝影組與手機攝影組，專業攝影組評選出金、銀、銅獎與27件佳作，手機攝影組則精選10件優選作品，即日起同步在捷運市政府站、松竹站藝文廊展出。
專業攝影組金獎得主蔣孟霖說，他想呈現民眾急欲返家的心情，在捷運站四處尋找適合角度，當他蹲下看到玻璃反射出列車與站外車流交織的畫面，立即按下快門，拍出這張川流不息的作品。評審吳榮邦認為金獎作品利用倒影方式疊合捷運車廂與路面車流，以意識流的技法表達城市縮影，令人印象深刻。
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