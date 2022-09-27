「中捷．意象」攝影展雙站開展 一覽日常縮影之美

「2022中捷．意象」攝影比賽成果展即日起在台中捷運市政府站、松竹站藝文廊共同展出40件得獎作品，透過鏡頭呈現不同角度下的中捷與城市縮影，傳達台中的美好，展期至10月31日，歡迎民眾踴躍搭乘捷運至現場觀賞。

台中捷運公司表示，「2022中捷．意象」攝影比賽分為專業攝影組與手機攝影組，專業攝影組評選出金、銀、銅獎與27件佳作，手機攝影組則精選10件優選作品，即日起同步在捷運市政府站、松竹站藝文廊展出。