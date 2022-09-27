中捷成明道中學最強校車 每日千名師生搭乘校車少兩成

台中捷運綠線今年9月已突破千萬人次搭乘，明道中學每天有千名學生搭捷運通勤，校車從127輛降到101輛，減少兩成，免塞車又減碳排空汙，捷運綠線變成明道中學最強校車。

明道中學校長汪大久說，明道中學師生每天有近千人搭捷運上下學。捷運去年試營運第一天，他借自行車騎到捷運站，進到車廂只見3名明道中學的學生。

他決定鼓勵師生搭捷運，隔天廣播「今天放學搭捷運回家，提早10分鐘下課」當時約500名學生背著書包衝出教室，試搭捷運。汪校長說，學校與九德捷運站步行距離約7分鐘，學生搭大眾交通工具，節能減碳且省錢又可運動，最重要的是捷運準點率高，搭乘人數越來越多，明道校車也從127輛減到101輛。明道中學的目標，希望把校車數減至80輛，減少學校旁中山路的車流負荷。

汪大久曾在美國矽谷擔任工程師，自拍搭捷運過程，運用網路地圖計算出住家與捷運站距離，配合YouBike與公車，選擇最適合的運輸工具。

位在捷運站旁的「文華高中站」學生族群占多數，學生認為捷運不塞車、不必停等，節省時間一路順。

中捷公司董事長林志盈說「中捷準點率高達99.99%」捷運發車班次平日班距尖峰時段6分50秒、離峰時段9分30秒、1天262班次，成為通學通族的最愛。