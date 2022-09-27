人口繼續高齡化 溪湖公所分配重陽禮物求公平

重陽節將屆，台灣郵政協會和彰化郵局展開關懷慰問獨居長者，今天送117個保溫提鍋給溪湖鎮公所，鎮長黃瑞珠回贈感謝狀，並將在重陽節前把各界贈送的禮物都送到弱勢長者住處。

彰化郵局郵務科長張仁志說，郵局雖然屬於中央單位，但與地方民眾關係密切，長期受到地方民眾支持，才有今日的規模，郵政協會和郵局回饋地方贈送禮物給溪湖鎮，希望拋磚引玉讓更多人關懷弱勢的獨居長者。

溪湖鎮長黃瑞珠表示，鎮公所將把郵局送的提鍋轉贈弱勢獨居老人和邊緣戶，她看了提鍋，可以分裝菜飯，有保溫功能，平常作為外出食盒，冬天裡相當實用，溪湖鎮公所感謝郵局贈送這樣貼心的禮物。

台灣人口高齡化，溪湖鎮也不例外，去年65歲以上人口8575人，今年8830人，增加255人，北斗鎮去年65歲以上人口約3600人，今年3900人。由於各界贈送的禮物份數不一，溪湖鎮公所將依弱勢長者和家庭的需求作分配。