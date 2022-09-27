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小型露營場推合法化卡關？ 南投縣：中央要點有疑義

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣議員全文才關心縣內露營場合法申請現況，但縣府表示，中央頒布要點仍有疑義有些卡關。圖／本報資料照片
南投縣議員全文才關心縣內露營場合法申請現況，但縣府表示，中央頒布要點仍有疑義有些卡關。圖／本報資料照片

近年露營休閒證夯，中央7月頒布「露營場管理要點」放寬農牧用地申請露營場，南投議員全文才今關心縣內申請進度；觀光處則說，已組成跨局處申請小組，但因中央頒布要點仍有疑義而「卡關」，待審查流程明朗後，會加強宣導收件。

全文才指出，過去多數露營場地不合法，中央為此放寬土地限制，並訂定「露營場管理要點」，由縣市政府輔導面積未達1公頃的農牧用地及林業用地露營業者申請使用許可並取得登記，合法設置露營場，目前縣內受理申請進度如何？

觀光處長陳志賢說，經調查，南投全縣約有近400個露營場，且多數位在農牧、林業用地，而中央今年7月頒布管理要點後，就立刻邀集農業處、地政處、建設處、原民局等組成跨局處輔導小組，研議法令及文獻資料等確認審查項目及流程。

只不過，中央頒布的要點仍有疑義，像是部分土地雖為農牧、林業用地，但位居地質敏感區，依法不得設置等，所以在本月7、21日又邀集露營場較多的縣市到交通部觀光局開會研商，因此縣府現階段就是重新歸納分類縣內露營場相關資料。

觀光處表示，目前按照中央指示，將在年底前完成全國19處不得設置露營場的地質敏感區套繪，並安排前往各露營場進行申請訪談，中央後續將在北、中、南、東部辦理地方說明會，縣府待中央整體審查流程明朗確定後，會加強宣導收件。

陳志賢也說，跨局處露營場輔導申請小組已在盤點分類排出順序，挑出申請條件單純、毋須中央解釋疑義的露營場優先輔導訪談，相關申請資格也已公開上網，若業者認為資格符合也能主動跟觀光處聯繫，後續由跨局處小組進行聯合審查。

露營 南投 議員

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