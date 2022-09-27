彰化志願服務吉祥物走鐘被議員質詢 網友取名「靜脈曲彰」

彰化縣府近日舉辦彰化縣志願服務吉祥物姓名徵選活動，卻因海報上的圖樣與原設計圖不一樣，被認為過於簡化整個設計「走鐘」引起討論，有人笑稱像一塊雞排、胎記甚至像脂肪肝，今天在彰化縣議會有議員針對縣府文宣物設計缺乏美感提出質詢。

彰化縣議會今天定期會，縣長王惠美進行施政報告，縣議員吳韋達質詢表示，原本的吉祥物創作也出了3D玩偶，卻與原設計樣貌不同，網友還懷疑是不是和「多力多滋」餅乾合作，他舉嘉義市政府為例，強調設計應該是一系列規劃，不是只做logo而已，但彰化縣府缺乏這樣的思維，一個城市甚至縣府沒有美學觀念很可怕，縣府應該要有這樣的設計人才。

吳韋達說，台北市有美學小組，不是只有各局處投票，要有府內專業美學審查人員，像台東縣政府設計中心，以前只著重硬體忽略軟體，但現在設計是重要環節，建議彰化縣府要成立設計中心，可找府內人才還有外部人才，不要只找局處長等稽核，因為設計、文化資產和藝術不一樣，一定要找到專業設計人才。

社會處原設計圖是以彰化縣地圖做造型，戴著一頂椿球帽，兩手環抱著一顆熾熱的紅心，展現助人熱誠，可愛又逗趣，只是被社會處在海報上的吉祥物圖案卻變成黃色，下方還有出現落隱若現的曲線。

社會處長王蘭心說，當初評選出來的吉祥物考量可印刷外也希望擬人化做成人偶使用，因此經設計者同意稍微修改，讓原本白底紅線條變成黃色，表現更溫暖，底部有26鄉鎮地圖呈現彰化意象，吉祥物最後美醜見仁見智，也有人覺得可愛，各界的指教都接受。