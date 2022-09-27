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彰化埔鹽戶政漏水、有蛇 改遷臨時辦公室今啟用

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣政府今天舉辦溪湖戶政事務所埔鹽辦公室的臨時辦公室揭牌典禮。記者簡慧珍／攝影
彰化縣政府今天舉辦溪湖戶政事務所埔鹽辦公室的臨時辦公室揭牌典禮。記者簡慧珍／攝影

彰化縣埔鹽鄉地方爭取多年，溪湖戶政事務所埔鹽辦公室、埔鹽消防分隊、埔鹽分駐所將拆除合建綜合行政大樓，3個單位本（9）月起暫時遷移別處辦公，今天戶政埔鹽臨時辦公室揭牌啟用，鄉民代表會主席施春貴肯定縣政府「有多少，花多少。」不要做「369敬老金」債留子孫的事。

彰化縣政府整併鄉鎮市戶政事務所，以八大生活圈為單位，埔鹽戶政事務所改為溪湖戶政事務所埔鹽辦公室，在彰化縣警察局埔鹽分駐所另闢空間辦公，鄰居就是埔鹽消防分隊。縣政府斥資1億432萬元，就地改建綜合大樓，因戶政事務所攸關民眾生活大小事，今天舉辦臨時辦公室揭牌啟用典禮以公告周知。

鄉長許文萍表示，這3個單位辦公廳舍老舊，漏水還有蛇出沒，平日消防車輛迴轉進出不方便，如有緊急狀況遇上對面的國小上學和放學時間，接送孩子的家長人車禮讓等待出動的消防車輛，大家擠成一團，地方早就認為應該改善這種情形。

「王縣長是有多少才花多少，做好開源節流。」鄉代會主席施春貴說，改建埔鹽戶政、埔鹽消防、埔鹽分駐所，埔鹽地方人士爭取很久都無法如願，縣長王惠美有魄力做到，埔鹽鄉真的很感謝，其實政府和家庭一樣，做事情都要考慮財源，最近地方談論恢復發放「369敬老金」，若沒充足財源，借錢來花用等於債留子孫，他和鄉代會、鄉民期待埔鹽鄉綜合行政大樓落成後，可以給民眾更好的服務品質。

議員陳玉姬和洪本成、陳重嘉、張春洋同時上台，陳玉姬代表致詞說，彰化縣警察局和溪湖警分局多次拜託縣議員幫忙，支持預算改建老舊辦公廳舍，美好人生不在於物質、權利、名利及地位，而是在於人與人之間的關愛，「戶政是咱ㄟ好厝邊，戶政貼心你我安心」，希望綜合辦公大樓興建完成後，能夠更好的服務鄉親。

王惠美表示，溪湖戶政埔鹽辦公室、溪湖分局埔鹽分駐所、消防局消防分隊分屬三個單位，過去礙於本位主義無法整合，縣政府自編經費1億432萬元，得到縣議會支持，將興建總坪數537.63坪的四層樓建築，預計2024年竣工。

溪湖戶政埔鹽辦公室搬到埔鹽鄉彰水路一段289號；埔鹽分駐所租用隔壁民宅辦公，地址是埔鹽鄉好修村員鹿路二段154之1號，原址已樹立搬家的公告牌；埔鹽消防分隊暫遷至埔鹽鄉員鹿路二段44-2號。以上三個單位暫時各奔前程，服務熱忱不變。

彰化縣溪湖戶政事務所埔鹽辦公室暫時搬到車水馬龍的彰水路邊。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪湖戶政事務所埔鹽辦公室暫時搬到車水馬龍的彰水路邊。記者簡慧珍／攝影

警察 議員 彰化

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