彰化埔鹽戶政漏水、有蛇 改遷臨時辦公室今啟用

彰化縣埔鹽鄉地方爭取多年，溪湖戶政事務所埔鹽辦公室、埔鹽消防分隊、埔鹽分駐所將拆除合建綜合行政大樓，3個單位本（9）月起暫時遷移別處辦公，今天戶政埔鹽臨時辦公室揭牌啟用，鄉民代表會主席施春貴肯定縣政府「有多少，花多少。」不要做「369敬老金」債留子孫的事。

彰化縣政府整併鄉鎮市戶政事務所，以八大生活圈為單位，埔鹽戶政事務所改為溪湖戶政事務所埔鹽辦公室，在彰化縣警察局埔鹽分駐所另闢空間辦公，鄰居就是埔鹽消防分隊。縣政府斥資1億432萬元，就地改建綜合大樓，因戶政事務所攸關民眾生活大小事，今天舉辦臨時辦公室揭牌啟用典禮以公告周知。

鄉長許文萍表示，這3個單位辦公廳舍老舊，漏水還有蛇出沒，平日消防車輛迴轉進出不方便，如有緊急狀況遇上對面的國小上學和放學時間，接送孩子的家長人車禮讓等待出動的消防車輛，大家擠成一團，地方早就認為應該改善這種情形。

「王縣長是有多少才花多少，做好開源節流。」鄉代會主席施春貴說，改建埔鹽戶政、埔鹽消防、埔鹽分駐所，埔鹽地方人士爭取很久都無法如願，縣長王惠美有魄力做到，埔鹽鄉真的很感謝，其實政府和家庭一樣，做事情都要考慮財源，最近地方談論恢復發放「369敬老金」，若沒充足財源，借錢來花用等於債留子孫，他和鄉代會、鄉民期待埔鹽鄉綜合行政大樓落成後，可以給民眾更好的服務品質。

縣議員陳玉姬和洪本成、陳重嘉、張春洋同時上台，陳玉姬代表致詞說，彰化縣警察局和溪湖警分局多次拜託縣議員幫忙，支持預算改建老舊辦公廳舍，美好人生不在於物質、權利、名利及地位，而是在於人與人之間的關愛，「戶政是咱ㄟ好厝邊，戶政貼心你我安心」，希望綜合辦公大樓興建完成後，能夠更好的服務鄉親。

王惠美表示，溪湖戶政埔鹽辦公室、溪湖分局埔鹽分駐所、消防局消防分隊分屬三個單位，過去礙於本位主義無法整合，縣政府自編經費1億432萬元，得到縣議會支持，將興建總坪數537.63坪的四層樓建築，預計2024年竣工。