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中市議員施志昌爭取 光田醫院候車亭完工

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市議員施志昌爭取60萬元，整修人行道與設置光田醫院候車亭，今天會勘完工情形。圖／中市議員施志昌提供
台中市議員施志昌爭取60萬元，整修人行道與設置光田醫院候車亭，今天會勘完工情形。圖／中市議員施志昌提供

光田醫院大甲院區為甲安埔地區重要的醫療院所，許多公車路線有停靠站點，長期沒有公車候車亭不便，且人行道破損，台中市議員施志昌要求市府修復人行道，並設置公車候車亭，今天會勘完工情形。

台中市公共運輸及捷運工程處今年6月修復人行道後，8月設置公車候車亭，施志昌今天邀台中市公共運輸及捷運工程處、大甲區公所、庄美里里長魏李嫌至現場會勘完工狀況，公捷處表示，兩項工程經費約60萬，未來公車站牌也會改為電子站牌，增進民眾搭乘的便利性。

施志昌指出，大甲區庄美里光田醫院大甲院區公車站有16個路線公車行經此站，是社區居民與來光田醫院就醫看病的民眾使用。因先前民眾反映人行道過於破損，已透過大甲區公所爭取30萬協助將人行道整修，6月完工，再透過台中市政府公捷處爭取30萬設置公車候車亭，以便民眾搭乘公車時避免日曬雨淋。

施志昌表示，他擔任議員期間，長期關注海線的基礎建設，尤其是公車候車亭，因為無人行道或是道路路緣空間不足，仍有許多地方還沒設置。此次透過人行道的整修，再爭取候車亭後，可以提升基礎建設，更讓民眾可以有個地方休息等候公車。

里長魏李嫌表示，此站有許多長輩搭乘，以前下雨的時候長輩還要跑到旁邊的餐廳躲雨，也沒有地方可以坐著休息，感謝施志昌議員的協助，讓民眾可以有更好的候車空間。

公捷處股長張光中表示，今年與公路總局配合經費，已經於台中市增設逾80座公車候車亭，光田醫院站未來會將站牌改為電子站牌，讓整個環境空間更舒適，以提升民眾使用率。

台中市議員施志昌爭取60萬元，整修人行道與設置光田醫院候車亭，今天會勘完工情形。圖／中市議員施志昌提供
台中市議員施志昌爭取60萬元，整修人行道與設置光田醫院候車亭，今天會勘完工情形。圖／中市議員施志昌提供

人行道 公車 施志昌 台中市

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