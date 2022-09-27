影／「台中樂器節」雙十連假登場 36人將在后里馬場音樂賽中決賽

台中樂器節將在雙十連假登場，10月8、9日將在后里馬場舉行，音樂賽分成薩克斯風、爵士鼓和長笛三項樂器演奏比賽，共有36名樂手參加決賽，角逐30萬元總獎金。

中市政府文化局主辦「台中樂器節」，今年邁入第17屆，10月8、9日在后里馬場舉行，來自全台的薩克斯風、爵士鼓和長笛等好手將接力登台，帶來精采多元的音樂表演；10月8日主舞台還有「樂器演奏比賽」，共有36名參賽者進入決賽，角逐30萬元總獎金。

今天在台中市政府陽明大樓舉行「2022台中樂器節」記者會，副市長令狐榮達代表盧秀燕市長出席活動表示，台中縣時代就有台中樂器節，台中樂器節在市府與地方產業持續合作下17年不間斷，展現市府積極振興藝文產業的決心，也希望和產業界與市民繼續攜手，一起打造共享文化生活的幸福城巿。

文化局副局長施純福指出，后里是樂器的故鄉，全盛時期全世界有三分之一的薩克斯風產自台灣，后里產值超過70％，整個上下游產業工作者最多達1500人。不只薩克斯風，爵士鼓和長笛也扮演舉足輕重角色，這些樂器師傅不僅是工匠和優秀演奏者，更培養下一代往音樂之路發展。

文化局說明，每年台中樂器節除了樂器展示，最大特色是同時辦理薩克斯風、爵士鼓和長笛三項樂器演奏比賽，成為許多優秀樂手初試啼聲的舞臺，也是地方上每年期待的音樂競賽盛會。

今年樂器演奏比賽共有近80位樂手報名參加，經過專業評審初選結果，將有36名樂手在10月8日上午登上決賽舞台一決高下，並於當天公布比賽成績，各組優勝者隨即在開幕儀式後受邀登台演出。