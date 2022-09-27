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影／「台中樂器節」雙十連假登場 36人將在后里馬場音樂賽中決賽
台中樂器節將在雙十連假登場，10月8、9日將在后里馬場舉行，音樂賽分成薩克斯風、爵士鼓和長笛三項樂器演奏比賽，共有36名樂手參加決賽，角逐30萬元總獎金。
中市政府文化局主辦「台中樂器節」，今年邁入第17屆，10月8、9日在后里馬場舉行，來自全台的薩克斯風、爵士鼓和長笛等好手將接力登台，帶來精采多元的音樂表演；10月8日主舞台還有「樂器演奏比賽」，共有36名參賽者進入決賽，角逐30萬元總獎金。
今天在台中市政府陽明大樓舉行「2022台中樂器節」記者會，副市長令狐榮達代表盧秀燕市長出席活動表示，台中縣時代就有台中樂器節，台中樂器節在市府與地方產業持續合作下17年不間斷，展現市府積極振興藝文產業的決心，也希望和產業界與市民繼續攜手，一起打造共享文化生活的幸福城巿。
文化局副局長施純福指出，后里是樂器的故鄉，全盛時期全世界有三分之一的薩克斯風產自台灣，后里產值超過70％，整個上下游產業工作者最多達1500人。不只薩克斯風，爵士鼓和長笛也扮演舉足輕重角色，這些樂器師傅不僅是工匠和優秀演奏者，更培養下一代往音樂之路發展。
文化局說明，每年台中樂器節除了樂器展示，最大特色是同時辦理薩克斯風、爵士鼓和長笛三項樂器演奏比賽，成為許多優秀樂手初試啼聲的舞臺，也是地方上每年期待的音樂競賽盛會。
今年樂器演奏比賽共有近80位樂手報名參加，經過專業評審初選結果，將有36名樂手在10月8日上午登上決賽舞台一決高下，並於當天公布比賽成績，各組優勝者隨即在開幕儀式後受邀登台演出。
10月8日下午3點30分舉行開幕式，將號召300位在地樂手一起演奏，知名樂手黃文龍老師及四分衛主唱阿山以及許多在地薩克斯風樂團將登台表演。
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