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邊境「0+7」將上路 台中昨1.5萬人搶打次世代疫苗

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市75歲以上長者到台中市南屯靜思堂接種站，接種莫德納雙價次世代疫苗。記者趙容萱／攝影
台中市75歲以上長者到台中市南屯靜思堂接種站，接種莫德納雙價次世代疫苗。記者趙容萱／攝影

國內隨著邊境「0＋7」將上路，防疫政策鬆綁，台中市次世代疫苗前天開打，昨起加開75歲以上長者接種站，接種踴躍，台中市衛生局統計，昨天共接種1萬5333人，到打率35%；也有長者前天和昨天湧入文心森林公園接種站搶打，現場供應疫苗也告罄，等待後續供應。今天各接種站打氣熱，約有三成施打率。

負責文心森林公園接種站的診所醫師施勝桓說，近期二度確診有增加趨勢，不少65歲長者因應邊境近期開放，擔心疫苗保護力不夠，除了開打前打電話向森林公園接種站確診是否有供應疫苗，前天開打，現場預備的20劑，連同殘劑共21劑全數打完，昨天還有70歲以上長者就近持通知單前來，因不忍長者奔波，把僅存的10劑提供長者接種，也全數打完。

台中市衛生局表示，台中防疫因應邊境逐步開放政策，持續落實檢疫措施及加強醫療整備，並提升疫苗涵蓋率。9月25日起合約院所即可提供莫德納雙價次世代疫苗，提供第一階段65歲以上長者、長照機構住民及18歲以上免疫不全及免疫力低下等高風險族群追加劑接種，9月26、27日開設75歲以上接種站，10月3、4日開設65歲以上接種站。

台中市衛生局說明，世代疫苗9月25日配送到台中，共4萬9000劑，同日開放預約，預約踴躍，文心森林公園外展接種站開打；另台中市有一新預約系統上線，每周一、二開放預約，隔周一至周日接種，提供疫苗種類為莫德納、高端與BNT，台中市一周可施打的量能約18萬人，上周施打人數約2萬多人，量能充足，呼籲民眾踴躍施打，提升城市保護力。

衛生局說，符合接種資格者可查詢https://www.health.taichung.gov.tw/1757224/post，衛生局試辦大甲、大雅、中區、西區、西屯及烏日等6區線上預約，網址為https://vaccine.taichung.gov.tw/Vaccine/Menu)。

衛生局說明，文心森林公園接種站每天上午9時30到11時30分開打，提供莫德納、兒童BNT、成人BNT（12-17歲優先）、Novavax、幼兒莫德納、幼兒BNT等劑型疫苗，免預約，疫苗限量、隨到隨打，詳情可至台中市新冠疫苗接種站資訊查詢，https://www.health.taichung.gov.tw/1937954/post

台中市75歲以上長者到台中市南屯靜思堂接種站，接種莫德納雙價次世代疫苗。記者趙容萱／攝影
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台中市75歲以上長者到台中市南屯靜思堂接種站，接種莫德納雙價次世代疫苗。記者趙容萱／攝影
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新冠肺炎 COVID-19 台中市 次世代疫苗

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