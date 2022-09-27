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廢玻璃瓶變身多肉盆栽 中市推50顆廢電池免費換
台中市西屯區清潔隊每年回收約1800噸玻璃瓶，隊員發揮巧思，將廢玻璃瓶回收製成盆栽器皿，改造成創意多肉盆栽，9月30日將舉辦廢電池換多肉盆栽活動，每50顆換1盆，每人最多限換2盆。
西屯區清潔隊長陳益興說，玻璃瓶是無毒無害的容器，特性是質重且不易腐化，無論是掩埋、堆肥或是焚化，都無法有效處理廢玻璃，唯有透過落實分類、分色與去雜質的工作，能夠完全回收再利用，經處理後就是乾淨的碎玻璃砂，可摻配入新料中，一起入窯燒製成新的玻璃瓶。
西屯區清潔隊李福聲、李佳訓發揮巧思，透過切割、加工、琢磨，將廢玻璃瓶製成盆栽器皿，打造成創意多肉盆栽，更結合以生廚餘回收堆肥、經厭氧發酵腐熟後製成「阿罩霧培養土」，有助施肥及園藝植栽，酒矸瓶身也增添台式復古感，綠化居家生活。
陳益興說，9月30日上午10時至下午4時，在環保局清境園區舉辦廢電池換多肉盆栽活動，每50顆換1盆，每人最多限換2盆，數量有限、換完為止。
環保局長陳宏益呼籲，市民將廢玻璃瓶以報紙妥善包裹，或用堅固的容器盛裝標示，再交付資源回收車隨車人員，可減少碰撞、避免割傷，並落實垃圾分類、資源回收。
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