快訊

首屆108課綱生心聲／學習歷程頂大教授看這點 她笑認「不聽話」：別再問有沒有用！

蘋果iPhone又一款型號說再見！他曝iPhone 15 Ultra「多1顆」強打這功能

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中市徵選創意環保熄煙袋 第一名竟用「這個」改造

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
第二名採用護膚乳空罐，罐內加墊鋁箔紙，作品小巧可愛。圖／台中市環保局提供
第二名採用護膚乳空罐，罐內加墊鋁箔紙，作品小巧可愛。圖／台中市環保局提供

為推廣煙蒂不落地，台中市環保局舉辦「創意環保熄煙袋(盒)徵選活動」，邀民眾發揮創意製作，共23件作品參賽，吸引2千多人網路投票，票選出4件人氣作品，第一名以夾鏈袋為外袋，再以雙層鋁箔紙製成內袋，具隔熱效果，密封還可隔絕空氣、防止煙蒂復燃，相當具創意。

環保局長陳宏益說，23件作品都取用日常生活中隨手可得的素材，並將容器回收再利用，改造創意又兼具環保的熄煙袋，有人用喉糖及糖果鐵盒，也有人用茶包或咖啡包裝袋，甚至是鋁製的發泡錠容器等，體積都是小而巧，讓癮君子願意隨身攜帶，不亂丟棄煙蒂。

環保局指出，透過公開徵選活動，並舉辦為期10天的網路票選，票選出前四名，第一名以夾鏈袋為外袋，再以雙層鋁箔紙製成內袋，不僅有隔熱效果，密封後還可隔絕空氣、防止煙蒂復燃，整體設計輕薄、不占口袋空間。

第二名採用護膚乳空罐，罐內加墊鋁箔紙，作品小巧可愛；第三名外層使用牛皮信封袋，內層加錫箔紙包覆，最後用魔鬼氈封口；第四名利用牛奶空盒，裁剪後內層置入含鋁箔材質餅乾包裝袋，並以長尾夾來固定封口。前四名分別可獲得全聯商品禮券6000元、4000元、3000元、1000元。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

第三名外層使用牛皮信封袋，內層加錫箔紙包覆，最後用魔鬼氈封口。圖／台中市環保局提供
第三名外層使用牛皮信封袋，內層加錫箔紙包覆，最後用魔鬼氈封口。圖／台中市環保局提供

禮券 投票 台中市

延伸閱讀

中市復康巴士免費接送遭檢討 民代籲繼續照顧身障便利

中市「零碳單車通勤日」民眾響應免費領咖啡口罩

台中空品改善因俄烏戰爭？ 環局：前年承諾今年會達標

要求中科六期擴建環評低碳發展 民團喊：當台積電後盾

相關新聞

廢玻璃瓶變身多肉盆栽 中市推50顆廢電池免費換

台中市西屯區清潔隊每年回收約1800噸玻璃瓶，隊員發揮巧思，將廢玻璃瓶回收製成盆栽器皿，改造成創意多肉盆栽，9月30日將...

中市徵選創意環保熄煙袋 第一名竟用「這個」改造

為推廣煙蒂不落地，台中市環保局舉辦「創意環保熄煙袋(盒)徵選活動」，邀民眾發揮創意製作，共23件作品參賽，吸引2千多人網...

台中民代爭取建設 大爆發

選舉到了，民代爭取建設大爆發，台中沙鹿區明秀公園多功能管理中心昨天上梁，大甲溪高灘地第一期引水路改善、大甲文曲路583巷...

「嗶乘車」中捷即日開通 10月3日免費搭 1個月享半價

台中捷運公司即日起開通悠遊付APP「嗶乘車」，用手機就能「嗶」進站還享優惠。10月3日使用「嗶乘車」搭中捷，享100%悠...

審計處函指中市府有異常圍標案 盧秀燕：有具體請檢舉

民進黨台中市議員陳淑華今天質疑，審計處決算報告指出台中近年有多項異常現象涉及「圍標」採購，市長盧秀燕請議員具體檢舉。盧並...

台中市政延宕議員要求道歉 盧秀燕：貴黨反對所以你我一起道歉

台中市民進黨議員今聯合質詢，質疑市府多項重大市政建設延宕，楊典忠說，市長盧秀燕4年看不到海線政績，例如大安媽祖園區沒媽祖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。