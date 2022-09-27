中市徵選創意環保熄煙袋 第一名竟用「這個」改造

為推廣煙蒂不落地，台中市環保局舉辦「創意環保熄煙袋(盒)徵選活動」，邀民眾發揮創意製作，共23件作品參賽，吸引2千多人網路投票，票選出4件人氣作品，第一名以夾鏈袋為外袋，再以雙層鋁箔紙製成內袋，具隔熱效果，密封還可隔絕空氣、防止煙蒂復燃，相當具創意。

環保局長陳宏益說，23件作品都取用日常生活中隨手可得的素材，並將容器回收再利用，改造創意又兼具環保的熄煙袋，有人用喉糖及糖果鐵盒，也有人用茶包或咖啡包裝袋，甚至是鋁製的發泡錠容器等，體積都是小而巧，讓癮君子願意隨身攜帶，不亂丟棄煙蒂。

環保局指出，透過公開徵選活動，並舉辦為期10天的網路票選，票選出前四名，第一名以夾鏈袋為外袋，再以雙層鋁箔紙製成內袋，不僅有隔熱效果，密封後還可隔絕空氣、防止煙蒂復燃，整體設計輕薄、不占口袋空間。

第二名採用護膚乳空罐，罐內加墊鋁箔紙，作品小巧可愛；第三名外層使用牛皮信封袋，內層加錫箔紙包覆，最後用魔鬼氈封口；第四名利用牛奶空盒，裁剪後內層置入含鋁箔材質餅乾包裝袋，並以長尾夾來固定封口。前四名分別可獲得全聯商品禮券6000元、4000元、3000元、1000元。

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