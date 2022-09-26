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「嗶乘車」中捷即日開通 10月3日免費搭1個半月享半價

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
悠遊付的嗶乘車功能。圖／報系資料照
悠遊付的嗶乘車功能。圖／報系資料照

台中捷運公司即日起開通悠遊付APP「嗶乘車」，用手機就能「嗶」進站還享優惠。10月3日使用「嗶乘車」搭中捷，享100%悠遊付回饋金，等於免費搭捷運；10月4日至11月3日乘車，一個半月享50%悠遊付回饋金。

中捷公司董事長林志盈說，為慶祝悠遊付APP「嗶乘車」在台中捷運全面開通，悠遊卡公司將提供1天免費搭乘及為期1個月的半價活動。

林志盈說，悠遊卡公司所開發的「悠遊付」APP，讓民眾拿手機一嗶就上車，「悠遊付」目前只開放具備NFC功能的Android手機且Android版本6.0 （含）以上透過APP嗶乘車。民眾用Android手機下載悠遊付APP，開啟嗶乘車功能，就能感應進閘門，節省時間，移動更便利。

因應行動支付市場蓬勃發展，林志盈說，台中捷運積極打造全方位支付環境，除開通嗶乘車，將在無障礙閘門上安裝及整合信用卡感應及QR Code掃描設備。建置完成後，民眾掃描QR Code、持信用卡感應也能進出閘門。

另中捷公司與交通局研議台中市交通行動服務（MaaS）計畫，期整合公車、捷運及iBike等各類公共運輸運具與交通設施，讓民眾透過手機完成QR Code掃描乘車與即時查詢等服務，提升台中市大眾運輸使用率。

台中捷運 悠遊卡 信用

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