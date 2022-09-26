審計處函指中市府有異常圍標案 盧秀燕：有具體請檢舉

民進黨台中市議員陳淑華今天質疑，審計處決算報告指出台中近年有多項異常現象涉及「圍標」採購，市長盧秀燕請議員具體檢舉。盧並表示，她也常聽說「有議員、議員家族涉入工程」，但不能光聽說就辦。

市府政風處長詹政曇說，台中審計處請市府函查4件，市府已函送2件。至於市長盧秀燕說議員或議員家族涉及工程，詹政曇表示「聽說」沒有具體目標，投標，而就圍標事件，政風處有主動移送不法案件。

陳淑華說，台中審計處報告，提出不同投標廠商間的投標文件涉重大、異常關聯，疑似圍標採購案件，要求盧市府徹查。包括有不同投標廠商投標文件所蓋統一發票專用章電話相同、押標金支票連號；不同投標廠商領標網路位址IP相同、不同投標廠商申請退還押標金聯絡人相同、不同投標廠商投標文件地址相同；不同投標廠商服務建議書同樣圖表、相片、竟然發生沒有聯絡最低標，卻聯絡次低標議價等等。

盧秀燕指出，有不法情況都可提出檢舉，移送法辦。陳淑華則說，這些都是審計處提出的案件及現象，市府應主動移送。

盧秀燕則說，她也「聽說」很多議員或有議員家族涉入工程，但也不能要求議員一一自清。她重申，如有具體資料麻煩告訴市府，絕不寬貸，一律移送。