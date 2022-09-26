台中市政延宕議員要求道歉 盧秀燕：貴黨反對所以你我一起道歉

台中市民進黨議員今聯合質詢，質疑市府多項重大市政建設延宕，楊典忠說，市長盧秀燕4年看不到海線政績，例如大安媽祖園區沒媽祖，有失市民期待，應向市民道歉。盧秀燕則回說「議員你要跟我一起道歉」，因市府有誠意要建設大安，但送預算進議會，結果楊同黨同派系議員都反對，「你都沒辦法說服他們，那我要怎麼做」，楊典忠反嗆「我是議員來監督的，市長應說服大家」。

楊典忠、陳淑華、蕭隆澤聯合質詢。楊典忠說，梧棲社宅入住半年，不但遇到下雨4度漏、淹水，原訂8月營運的托嬰中心都還沒施工；清水衛生所重建工程原訂今年底啟用，卻拖到明年6月才能用。

楊典忠列舉海線10項未完成建設如海洋生態館、大安媽祖園區、清水火車站跨站天橋、清水國民運動中心、捷運藍線、機場捷運、海線鐵路雙軌化、台中港鐵路支線觀光化、台中國際機場門戶計畫、台中港特定區的汙水系統等，他說，市民給盧秀燕4年，卻看不到成果，有失市民期待，應向市民道歉。

盧秀燕則說：「報告議員，你要跟我一起道歉」，盧說，大安媽祖園區預算送進議會，但楊同黨同派的議員都反對，要求不可以用公帑做，「你都沒辦法說服他們，那我要怎麼做？」

楊典忠說，他是來監督市長，「不是我來當市長，若我是市長我一定可以來說服他們」。