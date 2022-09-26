翔谷基金會支助沙鹿高工拳擊及跆拳道器材 鼓勵再創佳績

台中市立沙鹿高工在2022年全國中等學校運動會中榮獲1金2銅佳績，財團法人翔谷慈善基金會董事長得知後，表示願意支助學校50萬元，包括拳擊隊頭盔、手套、手靶、拳擊鞋、比賽服，跆拳道電子護具、電子頭盔、電子襪等訓練器材，今天舉行捐贈儀式，師生感謝。

翔谷慈善基金會長期透過「助學」幫助學生，包含清寒獎助學金、資助弱勢學童培養才藝等，基金會獲知沙鹿高工拳擊校隊於全中運傳出捷報後，立刻與學校聯繫，針對拳擊與跆拳道校隊的需求提供幫助，鼓勵選手們在未來的競賽上也能再創佳績。

沙鹿高工校長黃尚煜表示，感謝翔谷慈善基金會創辦人及各董事們能提供補助經費購買訓練比賽器材，讓學校體育班訓練環境設備可改善，他回頒感謝狀致謝。

校長黃尚煜平時關心選手練習狀況，為了要讓學生得到更多的照顧，支持體育班相關業務及經費支援，並聘請一位資深專業運動傷害防護員搭配三位中國醫藥大學運動醫學系實習生，不分平日及比賽期間照顧每一位選手的體能、健康及運動防護工作，讓家長及選手們無後顧之憂。

黃尚煜說，沙工學生能獲得優異成績的秘訣，全靠選手每天早晚努力的練習，對自己的要求並配合教練們的耐心指導，他感謝台中市政府、台中市體育總會及鄰近國中端學校全力提供選手及教練各項相關培訓支援與服務。