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台中客家故事音樂會 故事性表演方式引共鳴

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中客家故事音樂會昨晚演出，立委江啟臣、客委會主委江俊龍等人合唱「月光光123」。圖／台中市客委會提供
台中客家故事音樂會昨晚演出，立委江啟臣、客委會主委江俊龍等人合唱「月光光123」。圖／台中市客委會提供

台中市政府客家事務委員會昨晚在葫蘆墩文化中心舉辦「記GI 得DED -2022台中客家故事音樂會」，運用故事性表演方式，融合流行音樂元素演繹客家藝文，展現華、客、閩語言多元共榮之美，獲得共鳴和熱情掌聲。

台中市府客委會主委江俊龍表示，台中市是全國第二大都會，也是許多年輕人築夢的城市，北漂、南漂至台中的客家人口多，這場音樂會是台中市客家活動的新表現，運用流行音樂元素吸引年輕族群，除增加大眾對客家文化的關注，更讓青年扎根、傳承客家文化。

立委江啟臣說，很高興市府客委會以創新方式為大家帶來不一樣的客家藝文活動，希望未來市府繼續努力，為市民朋友們帶來更多優質的藝文活動，在休閒娛樂的同時也推廣各類文化，促進不同文化間的交流。

中市客委會指出，活動由客家主持一姐陳明珠串起音樂中動人心弦的故事篇章，並由蘭陽舞蹈團以輕快舞步展開序幕；iColor愛客樂演唱朗朗上口的「月光光123」，金曲歌王許富凱與黃氏樂團帶來爵士樂改編版的「客家本色」，展現獨樹一幟的客家風采；陳明珠臨時加碼與羅文裕首次同台演唱「你的名字像一首詩」，最後壓軸由來自台中的歌手韋禮安，演唱自己創作「記得回來」。

台中客家故事音樂會昨晚演出，多人到場聽音樂會。圖／台中市客委會提供
台中客家故事音樂會昨晚演出，多人到場聽音樂會。圖／台中市客委會提供

台中市 客委會 音樂會

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