台中客家故事音樂會 故事性表演方式引共鳴

台中市政府客家事務委員會昨晚在葫蘆墩文化中心舉辦「記GI 得DED -2022台中客家故事音樂會」，運用故事性表演方式，融合流行音樂元素演繹客家藝文，展現華、客、閩語言多元共榮之美，獲得共鳴和熱情掌聲。

台中市府客委會主委江俊龍表示，台中市是全國第二大都會，也是許多年輕人築夢的城市，北漂、南漂至台中的客家人口多，這場音樂會是台中市客家活動的新表現，運用流行音樂元素吸引年輕族群，除增加大眾對客家文化的關注，更讓青年扎根、傳承客家文化。

立委江啟臣說，很高興市府客委會以創新方式為大家帶來不一樣的客家藝文活動，希望未來市府繼續努力，為市民朋友們帶來更多優質的藝文活動，在休閒娛樂的同時也推廣各類文化，促進不同文化間的交流。