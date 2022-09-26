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南投玉瑞橋窄隘無法會車 議員要求縣府推動改善

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣議員蕭志全今在縣議會總質詢時，要求縣府盡速推動改善水里玉瑞橋窄隘問題。圖／南投縣政府提供
南投縣議員蕭志全今在縣議會總質詢時，要求縣府盡速推動改善水里玉瑞橋窄隘問題。圖／南投縣政府提供

南投水里投58線玉瑞橋雖僅是鄉道橋梁，但因連通水里、鹿谷兩鄉仍有不少居民使用，但其橋面僅3米寬而無法會車，形成交通瓶頸，縣議員蕭志全要求改善；縣長林明溱說，地方對改建或新建玉瑞橋遲未有共識，將加速協調盡快推動改善。

蕭志全今在縣議會質詢指出，民眾走投58線往返水里、鹿谷，都抱怨途經玉瑞橋的橋面只有3米寬，過於窄隘而無法會車，且該橋梁位處銜接兩端道路的彎道路段，視線不良難以安全預判有無來車，6年前就盼縣府改善，卻都沒有進度。

工務處表示，縣府很早就擬訂玉瑞橋拓寬改建或新建計畫，但因玉峰村段須整段拓寬，當地村民對於拓寬路段是採外環新路線，或內環途經聚落的現有路線，反對贊成各占一半，導致路線遲難取得共識，才會連帶拖延玉瑞橋改善計畫的推動。

林明溱說，投58線玉峰村段拓寬計畫已列為中央生活圈計畫案，不論是採外環的新建玉瑞橋，保留舊玉瑞橋成村里橋梁，或內環線直接拓寬改建現有玉瑞橋，只要能突破地方紛歧找到共識，就能向中央爭取補助盡快推動工程設計及發包。

針對議員要求縣府盡速改善，林明溱則當場允諾，將責成工務處會同蕭志全及地方民代在玉峰村召開路線協調會，盡快取得村民對拓寬路線的共識，加速推動玉瑞橋改建或新建，在最短時間內解決玉瑞橋窄隘危險的問題。

林明溱 法會 議員

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