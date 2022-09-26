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南投高齡衛保志工 83歲趙細歡退而不休服務社會
新冠肺炎疫情延燒3年餘，各地接種站最近出現不少老年志工，南投衛生局表示，縣內已有22家運用單位中已有10家成立高齡志工隊，其中年齡最長的是83歲的趙細歡，目前是魚池鄉衛生所最年長的志工。
高齡83歲的趙細歡，目前是魚池鄉衛生所最年長的志工，身也是越南華僑，她說，過去來台期間魚池衛生所給予相當多的協助，為表達心中感謝而加入高齡志工隊，迄今已超過20年；目前在社區中心主要是協助量血壓、身高體重及腰圍，但看到其他社區民眾跟她熱情地打招呼，覺得非常開心，認識了許多新朋友，更可以獲得醫學知識。
南投衛生局長照科指出，根據國家發展委員會推估，2022年平均餘命可達81.05歲，其中男77.7歲、女84.4歲，而至2025年更可達82.07歲，男78.8歲、女85.4歲，健康平均餘命依照衛福部統計資料也有73.28歲（男70.88歲、女75.78歲），意即表示人們退休後仍有5至10年的時間可服務社會，因此各個志工隊也陸續推動相關鼓勵長者參與志願服務，例如 銀青共融、銀髮志工表揚等。
局長陳南松表示，因為疫情導致許多長者無法出門，子女也較少回家陪伴，而志願服務拉近人與人的距離，也讓高齡者有了出門的動力，目前全縣衛生保健志工平均年齡為62.6歲，目前志工計958人，其中65歲以上的高齡志工共454人，占47.39%；畢竟參與志願服務更是可活躍老年生活、延年益壽，享受施比受更有福的快樂。
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